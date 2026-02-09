La modelo Kendall Jenner se encargó de llamar la atención y posar todas las miradas sobre ella al compartir en Instagram una fotografía donde luce un espectacular vestido blanco.

La prenda se ajusta perfectamente a la silueta de Kendall Jenner mientras ella carga maletas y posa junto a un auto de lujo y un jet privado. Para darle un toque clásico, usa una pañoleta y lentes de sol.

La fotografía es parte de la campaña que Kendall Jenner realizó con Fanatics Sportsbook y sumó más de 1.6 millones de reacciones. Así como comentarios que señalaron “Es perfecta” y “La mujer más chic en el planeta”.

Estas fotos salen a la luz luego de que sus seguidores notaran un coqueteo de su ex novio Devin Booker en redes sociales. El jugador de la NBA pareció burlarse del comercial del Super Bowl donde Kendall parece hacer bromas de sus ex novios deportistas.

Booker, de 29 años, comentó en tono de broma: “Apuesto un millón a que los Seahawks obtienen ese anillo antes que tú”, etiquetando a Jenner en la publicación. Kendall no perdió tiempo en responder: “¿Cómo está el tobillo?”, una referencia directa que inmediatamente provocó el frenesí de los fanáticos. Booker agregó: “Ven a frotarlo”.

La pareja estuvo vinculada por última vez en 2023, antes de volver a separarse silenciosamente.

Kendall Jenner también ha estado involucrada en los rumores que aseguran que su ex, Bad Bunny, regresó con Gabriela Berlingeri. Algunos incluso señalan que podrían estar comprometidos.

A sus 30 años, Kendall Jenner ha construido una carrera sólida en una industria que, aunque glamorosa por fuera, puede ser implacable por dentro. En más de una ocasión ha hablado abiertamente sobre los desafíos que enfrenta como modelo, incluyendo la soledad que a menudo acompaña su estilo de vida.

En el pódcast Anything Goes de Emma Chamberlain, Kendall Jenner confesó que, a pesar de sentirse afortunada por las oportunidades que ha tenido, también ha lidiado con momentos de agotamiento y decepción profesional.

Uno de los aspectos más humanos que ha compartido es su lucha contra la ansiedad. En entrevistas recientes, ha descrito noches oscuras en las que, lejos de casa y rodeada de desconocidos, ha llorado hasta quedarse dormida. “Me siento muy sola”, admitió, revelando una faceta vulnerable que contrasta con la imagen perfecta que suele proyectar en redes sociales.

En una conversación con Vogue, Kendall fue aún más honesta: dijo que ha estado “más triste” de lo habitual y que no ve razón para ocultarlo.

“Estoy mucho más ansiosa que de costumbre. Así que no me voy a sentar aquí y actuar como si todo estuviera perfecto”, expresó. A pesar de sentirse estable en su carrera, reconoce que hay días en los que simplemente no puede con todo, y que levantarse a trabajar en sus proyectos requiere un esfuerzo emocional considerable.