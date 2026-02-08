Estamos cerca de coronar un nuevo campeón del Super Bowl.

Después de dos semanas de expectación y anticipación, los Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle se enfrentarán este domingo en el Super Bowl 60 en el Levi’s Stadium.

¿Capturarán Drake Maye y los Patriots (17-3) su séptimo Trofeo Lombardi? ¿O Sam Darnold y los Seahawks (16-3) ganarán su segundo?

El enfrentamiento presenta dos defensas férreas, dos ofensivas equilibradas y dos mariscales de campo que han tomado rutas muy diferentes para llegar aquí.

Liderados por el tackle defensivo Leonard Williams, el apoyador Ernest Jones, el esquinero Devon Witherspoon y el novato Nick Emmanwori, los Seahawks permitieron la menor cantidad de puntos en la NFL y tienen jugadores destacados en cada nivel.

Los Patriots extendieron su récord avanzando a su 12mo Super Bowl gracias a que su defensa ha sido dominante durante los playoffs, permitiendo solo 8,7 puntos por juego.

Darnold cuenta con el receptor All-Pro Jaxon Smith-Njigba, el veterano Cooper Kupp y el corredor Kenneth Walker.

Los corredores TreVeyon Henderson y Rhamondre Stevenson y el receptor Stefon Diggs brindan a Maye mucho apoyo en la ofensiva de New England.

Maye, de 23 años, será el segundo mariscal de campo más joven en iniciar un Super Bowl. Aspira a convertirse en el más joven en ganarlo.

Los Patriots ganaron seis anillos con el entrenador Bill Belichick y Tom Brady. Mike Vrabel, entrenador del año de la NFL según AP, fue parte de tres de esos equipos, busca su primer anillo como entrenador en jefe.

El entrenador de los Seahawks, Mike Macdonald, está solo en su segunda temporada y la primera con Darnold, quien está en su quinto equipo en ocho años en la NFL. La selección número tres en general de 2018 finalmente ha encontrado un hogar después de deambular por la liga.

El juego del domingo será una reedición del Super Bowl del 2015. Brady y los Patriots ganaron ese, 28-24, después de que el pase de Russell Wilson desde la primera yarda yarda en el último minuto fuera interceptado por Malcolm Butler.

Según BetMGM Sportsbook, los Patriots son desfavorecidos por cuatro 1/2 puntos contra Seattle.