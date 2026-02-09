John Sutcliffe, reportero del canal de deportes ESPN y que cubrió en vivo el Super Bowl LX en el Levi's Stadium, en Santa Clara, California, rompió el protocolo de la cobertura al conmoverse hasta las lágrimas tras presenciar en el campo el medio tiempo protagonizado por Bad Bunny, hecho que también le generó críticas entre los simpatizantes del presidente Donald Trump.

" Donde estés se vale tener una lágrima en el ojo y sentirte orgulloso que Benito le cantó en español a la fiesta más importante los americanos ", relató el periodista de deportes durante su transmisión en vivo para la televisora estadounidense.

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido en el mundo del reguetón como Bad Bunny, presentó este domingo un show de medio tiempo con el que marcó un hito dentro del Super Bowl al ser el primer cantante latinoamericano en cantar totalmente en español en este espectáculo deportivo ícono de la cultura en Estados Unidos.

La emotiva reacción del periodista que afirmó ser "México-norteamericano, hijo de una americana", causó controversia entre la sociedad estadounidense que estaba en contra de la presentación del Conejo Malo en el escenario del Super Tazón.

¿Cómo reaccionaron los simpatizantes de Trump tras el medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl?

Entre los más críticos de la reacción de John Sutcliffe del gremio periodístico está Laura Loomer, quien afirma ser reportera de investigación y, al igual que el presidente Donald Trump, enarbola la frase: "America First".

En sus redes sociales, Loomer arremetió contra el periodista deportivo diciendo que, con sus comentarios, al igual que otras personas más, " quieren borrar la cultura americana y blanca de Estados Unidos, y no lo están ocultado ".

Su rechazo también fue contra Bad Bunny y el espectáculo musical que montó en el campo de los Patriots vs Seahawks, donde Lady Gaga y Ricky Martin fueron los invitados estelares, se exacerbó la cultura latina y se puso en el centro de conversación que América es todo el continente y no sólo el territorio estadounidense.

"El ritual de humillación continúa. Los locutores latinos se jactan de lo 'increíble' que es que Bad Bunny se haya apropiado de 'la fiesta más importante de los estadounidenses' cantando solo en español", sentenció Loomer en cuenta en X.

The humiliation ritual continues.



Latin broadcasters are bragging about how “amazing” it is that Bad Bunny hijacked “Amercians’ most important party” by only singing in Spanish.



A lot of these people want to erase English, & white culture from America, & they aren’t hiding it. https://t.co/8gJhBR4hub pic.twitter.com/EaRjVSMFvh — Laura Loomer (@LauraLoomer) February 9, 2026

Cabe destacar que el periodista de ESPN, Sutcliffe, no sólo aplaudió a Bad Bunny sino que hizo énfasis en el contenido simbólico del show de medio tiempo que presentó.

"El mensaje que mandó Bunny, ¿te gusta o no su música? es con amor, con cultura, con cariño...en un mundo que de repente todo el mundo se está peleando y reconocer a Lady Gaga, que sí vino Ricky Martin, también se vale hoy este es en México, Argentina, Colombia, Chile, donde estés, se vale tener una lágrima en el ojo", comentó en un video que se no sólo se viralizó la televisora para la que labora también reporteó.