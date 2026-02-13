José Manuel Figueroa confirmó que interpuso una demanda en contra de Imelda Tuñón, viuda de su hermano Julián Figueroa, luego de una serie de declaraciones públicas que hizo la joven, las cuales, de acuerdo con el famoso, afectan la memoria del joven artista fallecido en 2023 y perjudican su integridad y dignidad. ¿Qué dijo Imelda ante esta noticia? Te contamos cómo reaccionó la exnuera de Maribel Guardia.

Tras la acusación que hizo Imelda Tuñón en la que señaló que José Manuel Figueroa había abusado sexualmente de Julián Figueroa cuando éste último era un niño, el hijo de Joan Sebastian avisó que demandó a la joven de 29 años. En sus redes sociales compartió una parte del documento en la que se revela que dicho procedimiento legal es por “Responsabilidad civil por daño moral”.

La fecha en la que se interpuso la demanda fue el 12 de febrero en la Ciudad de México y en el mensaje que subió a su cuenta de Facebook José Manuel se lanzó en contra de Imelda y aseguró que procedió legalmente para “salvaguardar sus derecho y la dignidad de su hermano y su familia”. “Hoy tengo la necesidad, de expresar mi profunda indignación, ante las acusaciones falsas que han sido realizadas en mi contra. Estas mentiras, no solo afectan mi integridad, sino también atacan la dignidad de mi hermano Julián”, son las palabras con las que comienza su comunicado, el cual rápidamente se hizo viral en redes sociales.}

José Manuel señaló que aunque su hermano ya no está, sus derechos y dignidad no terminan, por eso ha decidido defenderlos: “Es crucial mencionarles que, los derechos y la dignidad de una persona fallecida, no terminan con su partida. A nosotros, los que quedamos, nos toca proteger su legado y defender su honor frente a quienes eligen propagar mentiras. Cada palabra que falta el respeto a su memoria, es un golpe al corazón de quienes quedamos en la tierra”, dijo.

Además, se lanzó con todo contra Tuñón, ya que dijo que está intentando afectar su memoria: “Desgarrador ver cómo tú, que juraste amarlo hasta la muerte, intentas empañar su recuerdo. No hay justificación para lo que se ha hecho en mi contra y la de Julián, pero lo más lamentable, es lo que un ser inocente tendrá que soportar, las consecuencias de actos que no son propios”.

Finalmente, José Manuel Figueroa precisó que no permitirá que se ataque “su verdad sin consecuencias”. "La lucha por la verdad, es también una lucha por la memoria de aquellos que hemos perdido. Por mi padre, y por ustedes, mis tres hermanos”, puntualizó.

Así reaccionó Imelda Tuñón a la demanda interpuesta en su contra por José Manuel Figueroa

Una vez que se confirmó la demanda de José Manuel Figueroa en contra de la viuda de su hermano, Julián Figueroa, los internautas buscaron la respuesta de Imelda Tuñón, quien hasta ahora no se ha pronunciado públicamente sobre el tema; lo único que ha compartido en sus redes sociales son imágenes que revelarían que se encuentra de vacaciones con su familia y su hijo José Julián. De acuerdo con sus seguidores, Imelda estaría mostrando poco interés a la acción legal que emprendió su excuñado.