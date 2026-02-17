Emily Ratajkowski se mostró como el epítome de la sensualidad con un atrevido conjunto deportivo que dejó a la vista sus atributos y resaltó su impactante belleza.

A través de sus redes sociales, la celebridad se dejó ver más bella que nunca en una sesión improvisada para promover la marca de moda Oner Active, especializada en ropa deportiva para mujeres.

En las imágenes que puso en Instagram, la modelo aparece ataviada con un conjunto negro, conformado por ajustados leggings de cintura alta y un bralette deportivo de cuello halter y con un revelador escote en V que resaltó sus atributos.

Al outfit sólo le sumó un par de pendientes circulares plateados, permitiendo que su atuendo fuera el que acaparara la atención.

Lució su cabello peinado con raya en medio y mechones completamente lacios sobre sus hombros; su rostro se lució con una capa de maquillaje bronceada, uniforme al resto de su piel, además de labial nude y blush color canela sobre los pómulos.

Su actividad en redes sociales ocurre después de haber colaborado con varias marcas de lencería femenina para campañas publicitarias temáticas para San Valentín, como Lounge y Victoria’s Secret, con esta última firma debutó como ángel en octubre pasado.

Además de sus colaboraciones como modelo e imagen en redes sociales Emily ha estado ocupada con varios proyectos alternos y la crianza de su hijo Sly, de cuatro años, fruto de su exmatrimonio con Sebastian Bear McClard.

En una entrevista que dio al podcast Modern Love del New York Times, la top model habló de sus relaciones amorosas y de cómo canaliza su vida diaria con su trabajo. Según contó, el romance no es su prioridad actualmente, aunque ha estado saliendo con algunas figuras públicas como el comediante Pete Davidson, Harry Styles y Romain Gravas.

“Me ocupo de muchas cosas en mi vida. Cuido de mi hijo, de mi casa, de mi horario, de su horario, de mi carrera”, señaló.

“La carga de las finanzas recae sobre mí y no tengo una familia que me apoye económicamente ni nada de eso”, detalló y agregó: “A menudo pienso en cuánto quiero que me cuiden y lo experimento con mis amistades femeninas de diferentes maneras”.

“Es realmente difícil imaginar a alguien que sea más capaz que yo o que pueda entender mis necesidades de esa manera”, señaló la celebridad de 34 años.