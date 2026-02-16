A casi un mes de que Aldo De Nigris se suba al Ring Royale para pelear contra Nicola Porcella, el sobrino de Poncho sufrió un aparatoso accidente este domingo durante los festejo del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026.

De acuerdo con videos de redes sociales, el ganador de la Casa de los Famosos 2025 saludaba a la gente desde la plataforma de un carro alegórico llamado "El Manicero" cuando sufrió la aparatosa caída que quedo captada por las miles de personas que se habían congregado en el malecón de este puerto paradisiaco de México.

¿Qué le pasó a Aldo de Nigris?

Aldo de Nigris sufrió una de las caídas más memorables del festival, pues no solo cayó de espaldas de la plataforma, su caída incluyó al una marometa.

Ante los gritos de sorpresa, y con la buena suerte que tiene desde que ganó el reallity en octubre pasado, tras rodar Aldo De Nigris terminó sentado en la orilla de uno de los escalones del carrito.

Posteriormente, el sobrino de Poncho de Nigris se levantó e inmediatamente mostró que se encontraba bien.

Con la singular sonrisa que lo caracteriza y sin ninguna mancha en su atuendo de lino blanco, Aldo empezó a soltar golpes de box al aire mientras el desfile continuaba su recorrido en medio de música y luces.

Enseguida se subió en la parte más alta del carro alegórico donde se tomó de los tubos que traía la base para afianzarse y continuar bailando en el tradicional Carnaval Internacional de Mazatlán.

La caída de Aldo de Nigris se da luego de verse cara a cara con Nicola Porcella, exparticipante de la Casa de los Famosos y muy amigo de la influencer Wendy Guevara.

😱Aldo De Nigris sufrió una ligera caída durante el Carnaval en Mazatlán la noche de este sábado.



A pesar del incidente, Aldo continuó con gran actitud, contagiado de la alegría y euforia de los asistentes, quienes no dejaron de animarlo en todo momento. 🎉👏 pic.twitter.com/vHpHJJRDdi — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) February 16, 2026

Por ello, en las redes sociales de Aldo, este domingo subió parte del entrenamiento de box al que se está sometiendo desde hace seis semanas para llegar preparado a la pelea que se llevará a cabo en la Arena Monterrey

¿Quiénes pelearan en el Ring Royale?

La próxima pelea de box en la que se enfrentaran influencers y rostros reconocidos del espectáculo está programada para el domingo 15 de marzo.

Entre las peleas confirmadas del ring Royale están: