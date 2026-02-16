TE RECOMENDAMOS
La Miss Universo mexicana, Fátima Bosch, sufrió uno quebranto de salud este domingo mientras participaba en un desfile por los 75 años de la Fiesta de las Flores y las Frutas de la ciudad de Ambato, situada en el centro andino de Ecuador.
Bosch iba de pie en una carroza alegórica desde la que saludaba a los asistentes al desfile, cuando de repente sufre un ligero quebranto que le obligó a arrodillarse, mientras el vehículo continuaba en movimiento.
En redes sociales circula en video en el que se aprecia su desvanecimiento, tras el cual se acerca a ella una mujer con la que comienza a conversar.
No se ha informado oficialmente sobre qué le ocurrió a Bosch; sin embargo, en redes se dijo que la modelo había sufrido "mal de altura" o "mal de montaña", que es una afección que ocurre al subir a grandes altitudes, donde hay menos oxígeno, y provoca síntomas como dolor de cabeza, mareo, náuseas y fatiga.
Según la prensa local, continuó con su agenda en Ambato.
