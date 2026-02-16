TE RECOMENDAMOS

Sydney Sweeney muestra su lencería en calles de Nueva York y deslumbra

Exnovia de bailarín de Cazzu deja entrever infidelidad: “Cuando volvió de México, él cambió muchísimo”

Consulado de Estados Unidos en Tijuana busca asistente de visa: Paga $347,433 al año

Estos son los mexicanos que no requieren visa y sólo deben tramitar una eTA para viajar a Canadá

¿Se liberaron espacios? Así puedes renovar tu visa más rápido de lo que imaginas en 2026

Salma Hayek y Sheinbaum anuncian nueva película para defender la imagen de México en medio de ataques internacionales

Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres Bienestar: ¿Cómo hacer el registro? Calendario, horarios, módulos y requisitos

Sarampión 2026 en CDMX: ¿Habrá confinamiento por el aumento de casos? Esto dicen las autoridades de salud

La Miss Universo mexicana, , sufrió uno quebranto de salud este domingo mientras participaba en un desfile por los 75 años de la Fiesta de las Flores y las Frutas de la ciudad de Ambato, situada en el centro andino de Ecuador.

Bosch iba de pie en una carroza alegórica desde la que saludaba a los asistentes al desfile, cuando de repente sufre un ligero quebranto que le obligó a arrodillarse, mientras el vehículo continuaba en movimiento.

En redes sociales circula en video en el que se aprecia su desvanecimiento, tras el cual se acerca a ella una mujer con la que comienza a conversar.

No se ha informado oficialmente sobre qué le ocurrió a Bosch; sin embargo, en redes se dijo que la modelo había sufrido "mal de altura" o "mal de montaña", que es una afección que ocurre al subir a grandes altitudes, donde hay menos oxígeno, y provoca síntomas como dolor de cabeza, mareo, náuseas y fatiga.

Según la prensa local, continuó con su agenda en Ambato.

