El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana abrió una nueva convocatoria laboral (clic aquí) para ocupar el puesto de Asistente de Visas de No Inmigrante, una posición clave dentro de la Sección Consular. La vacante está disponible para recibir postulaciones desde ahora y hasta el 23 de febrero de 2026.

El puesto ofrece un salario anual de $347,433.82 pesos mexicanos, con una jornada laboral completa de 40 horas semanales. Aunque el cargo es de carácter permanente, está sujeto al cumplimiento satisfactorio del período de prueba.

¿Qué actividades realizará quien sea seleccionado?

La persona seleccionada desempeñará funciones fundamentales en el proceso de visas de no inmigrante (NIV). El puesto requiere habilidades en entrada de datos, revisión de documentos, gestión de pasaportes, correspondencia, impresión de visas y diversas tareas administrativas.

Debido a que la unidad de visas atiende a solicitantes diariamente, la atención al cliente es un elemento crucial del trabajo. Además, el puesto demanda una alta capacidad para detectar tendencias, inconsistencias o posibles problemas y reportarlos oportunamente. El consulado señala que el titular recibirá capacitación integral que le permitirá desempeñar distintas funciones según las necesidades operativas del área.

Requisitos indispensables para los solicitantes del trabajo

Para participar en la convocatoria, los candidatos deben cumplir con estos requisitos mínimos:

Educación: Haber completado la educación secundaria.

Experiencia: Contar con al menos dos años de experiencia en:

Aplicación de regulaciones y leyes

Atención al público

Servicio al cliente

Resolución de problemas

Idiomas: Dominio práctico de inglés y español en nivel fluido, sujeto a evaluación.

Seguridad y disponibilidad: Capacidad para obtener y mantener una autorización de seguridad de Confianza Pública, lo cual incluye una investigación de antecedentes.

Disponibilidad para comenzar a laborar en un plazo razonable de cuatro semanas después de ser seleccionado.

Posible examen médico previo al empleo.

Beneficios para los trabajadores del Consulado

Quienes sean contratados bajo esta vacante tendrán acceso a un paquete de compensación competitivo, que incluye:

Seguro médico y de vida privado.

Aproximadamente 20 días festivos al año (entre México y Estados Unidos).

17 días de vacaciones, con incrementos progresivos según antigüedad

Afiliación al IMSS, AFORE e INFONAVIT.

Oportunidades de capacitación en el extranjero.

Estabilidad laboral y posibilidad de crecimiento dentro de la misión diplomática.

Documentos necesarios para aplicar al trabajo

Todos los aspirantes deben adjuntar:

Comprobante oficial del último nivel educativo concluido (preparatoria o equivalente).

Prueba de ciudadanía mexicana (INE, CURP) o documento de residencia permanente en México.

Opcional: certificados de idioma inglés/español, si se cuenta con ellos.

Quienes apliquen como EFM deberán presentar documentación adicional, como órdenes de viaje del patrocinador y copia del pasaporte.

Proceso de postulación y consideraciones finales

Los candidatos deberán completar su solicitud a través del sistema ERA (clic aquí) , cargando todos los documentos requeridos antes del cierre de la convocatoria. Es fundamental asegurarse de que la información sobre educación, experiencia, habilidades lingüísticas y requisitos adicionales esté detallada correctamente, ya que una solicitud incompleta puede resultar en descalificación.

El consulado también recuerda que quienes sean convocados a exámenes o entrevistas serán notificados por correo electrónico o teléfono. La Oficina de Recursos Humanos se encargará de contactar a los candidatos que pasen a la siguiente fase del proceso.