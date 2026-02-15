La polémica mediática no deja a Emiliano Aguilar, entre las múltiples disputas que ha tenido con su padre Pepe Aguilar y sus hermanos Ángela y Leonardo, así como con su cuñado Christian Nodal, el rapero se ha declarado en contra del influencer Kunno, amigo de su familia.

El conflicto entre Emiliano y Kunno estalló recientemente luego de una serie de declaraciones explosivas en redes sociales, donde el rapero acusó al creador de contenido de interferir en su carrera y lanzó fuertes ataques personales entre los que destaca un comentario sobre una relación con Nodal. ¿Qué pasó? A continuación te contamos los detalles.

Entre los señalamientos más controversiales, viralizados al instante en redes sociales, Emiliano afirmó que Kunno “es novio de Nodal” y lo retó públicamente a “un tiro de hombres”, encendiendo la opinión pública.

El conflicto tomó relevancia después de que circulara una entrevista en la que Kunno sugirió que Emiliano necesitaba ir a “rehabilitación”: “No opino. Mándenlo a rehabilitación. No opino, la verdad. No me interesa esa persona y la verdad no quiero meterme en su boca, qué miedo”, dijo en su momento Kunno.

La declaración fue tomada como una ofensa directa por el hijo mayo de Pepe Aguilar, quien respondió con molestia en sus cuentas de Instagram y TikTok y aseguró que no permitiría más comentarios sobre su vida personal. “Esto apenas empieza”, advirtió el rapero en tono desafiante.

“Kunno, carnal, ¿qué me manden a rehabilitación, perro? Ve y chinga tu madre, tú que chingados eres, no me conoces ni nada. Caéle, échate un tiro, de hombres, ¿o no, Kunno? Para todos los que dicen que la entrevista fue hace meses, ¿por qué está hablando de mí? No tiene necesidad, yo no hablo de nadie, no me meto con nadie”, señaló en un video compartido en redes.

En otro video agregó: “¿Por qué está hablando de mí? O sea, no tienes necesidad de hablar de mí. Yo no hablo de nadie. Yo nunca me meto con nadie (...) La neta, chinga tu madre. Nada más porque eres mejor amiga de Ángela y novio de Nodal, wey (...) Ni me conoces, wey (...) El que necesita rehabilitación eres tú, perro. Rehabilitación por andar muy pegadito a ya sabes quién, mi carnal”.

En este mismo clip. Emiliano acusó a Kunno de ser él el que necesita rehabilitación porque “fuma crico macizo”.

El mayor de los hijos de Pepe Aguilar dejó claro que la situación todavía no ha terminado y que continuará la polémica: “Mira, a dónde te fuiste a meter, perro, aparte de Nodal esto es el comienzo, aquí y en todos lados me la pelas papikunno”, agregó.

¿Cuál es el contexto de la nueva controversia? El asunto escaló cuando Emiliano acusó directamente a Kunno de ser responsable de su presunta salida de La Casa de los Famosos. Según el cantante, ya tenía contrato firmado para participar en la nueva temporada del reality de Telemundo, pero fue excluido debido a su supuesta influencia y su cercanía con miembros de la familia Aguilar.

Además, Emiliano lanzó una advertencia pública al señalar que conoce “muchos secretos” de Kunno, insinuando que podría revelar información comprometedora si el conflicto continúa. Estas declaraciones aumentaron la tensión y generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde los seguidores de ambos tomaron partido, muchos de ellos defendiendo a Emiliano.

Hasta el momento, Kunno no ha emitido una respuesta directa a los señalamientos más recientes, aunque el influencer ha mantenido actividad en sus redes sociales sin referirse de manera al reto lanzado por Emiliano.

El enfrentamiento entre Emiliano Aguilar y el influencer se suma a la lista de conflictos mediáticos que han marcado el inicio de 2026 en el mundo del espectáculo mexicano.