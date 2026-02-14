Las autoridades del Metro de la Ciudad de México anunciaron que a partir de ahora la Tarjeta de Movilidad Integrada estará en formato virtual, por lo que podrás acceder a las instalaciones del transporte público desde tu celular. ¿Ya la tienes? Si aún no, aquí te contamos cómo descargarla y recargar dinero desde tu dispositivo móvil.

La Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada ya es una realidad para miles de usuarios del transporte público en la CDMX. Esta modalidad digital permite pagar sin necesidad de portar la tarjeta física, utilizando únicamente el celular. Esto facilitara tu viaje ya que no tendrás que formarte en las taquillas o utilizar las máguinas para recargar dinero.

¿Qué es la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada?

Se trata de la versión digital de la tarjeta utilizada para acceder al sistema de transporte capitalino, como el Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús, Trolebús, Cablebús y otros servicios que forman parte de la red integrada. Funciona mediante tecnología NFC (comunicación de campo cercano), lo que permite pagar acercando el teléfono a los lectores en torniquetes.

¿Cómo descargar la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada?

Para obtenerla necesitas:

Un teléfono

Que el dispositivo cuente con tecnología NFC

Tener instalada la aplicación APP CDMX.

Paso a paso:

Paso 1. Descarga la APP CDMX

Paso 2. Crea una cuenta o inicia sesión

Paso 3. Entra a “Movilidad"

Paso 4. Selecciona tarjeta virtual

Paso 5. Actívala

Paso 6. Recárgala con CoDi o con tarjeta de crédito o débito.

Una vez activada, tu tarjeta digital quedará lista para usarse.

Cómo recargar la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada desde el celular

Recargar es uno de los mayores beneficios del formato virtual, ya que no necesitas acudir a taquillas ni máquinas.

Sigue estos pasos:

Ingresa a la aplicación. Selecciona la Tarjeta Virtual. Elige el monto de recarga. Paga Confirma la operación.

El saldo se reflejará en segundos y podrás utilizarlo inmediatamente en el transporte público.

Ventajas de la tarjeta Virtual de Movilidad Integrada

-No necesitas portar tarjeta física.

-Recargas en cualquier momento.

-No haces filas en las taquillas o máquinas