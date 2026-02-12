¡Hay buenas noticias para miles de alumnos de México! Las autoridades educativas informaron sobre el Megapuente del 14 de febrero, el cual podrán disfrutar estudiantes y padres de familia pues durante 4 días no tendrán clases y los planteles no abrirán sus puertas. ¿Para quienes aplican estos días de descanso! Te contamos para que de una vez planees tus vacaciones y tu fin de semana largo.

El fin de semana del 14 de febrero traerá un descanso extendido para miles de estudiantes en México. De acuerdo con las autoridades, se contempla un puente que permitirá a algunos alumnos disfrutar de un fin de semana largo del sábado 14 de febrero al martes 17; las clases se reanudarán hasta el miércoles 18 de febrero, lo que daría como resultado una semana corta de actividades escolares.

¿Quiénes NO tienen clases del 14 al 17 de febrero?

Los alumnos que tendrán Megapuente del 14 de febrero son aquellos que vivan en Veracruz, específicamente en los municipios Alvarado, Veracruz, Boca del Río, Medellín y Xalapa, esto debido a la celebración del Carnaval de Veracruz.

“La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) confirmó que los días lunes 16 y martes 17 de febrero se suspenderán actividades escolares en los municipios de Alvarado, Veracruz, Boca del Río, Medellín y Xalapa, con motivo del Carnaval de Veracruz”, se lee en el comunicado que compartió la SEV.

Además, añadieron que para el resto de la entidad sí hay clases, por lo que hicieron un llamado a no faltar durante dichas fechas. “La medida, establecida mediante circular de la Oficialía Mayor, aplica exclusivamente para los centros de trabajo ubicados en dichos municipios. En el resto del estado, las actividades académicas y administrativas se desarrollarán con normalidad, conforme al calendario del ciclo escolar 2025-2026. La disposición forma parte de las autorizaciones tradicionales otorgadas en el marco de esta festividad”, precisaron.

¿Habrá más puentes en febrero?

Sí, habrá otro puente en el mes y será para el 27 de febrero ya que dicho día se llevará a cabo Consejo Técnico Escolar Sesión Ordinaria, actividad en la que generalmente se presentan los maestros a las aulas, pero los alumnos se quedan en casa. De ser así, el puente contemplaría días de descanso del 27 de febrero al 1 de marzo. Padres de familia y alumnos deben mantenerse atentos a los avisos oficiales de la SEP y de cada plantel para confirmar cualquier ajuste.