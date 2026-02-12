En medio de la incertidumbre por el brote de sarampión en México buscaste tu cartilla de vacunación y te percataste que la tienes extraviada, no te preocupes, aquí en ViveUSA te decimos el paso a paso para descargarla de internet y te recordamos cuáles son los requisitos.

Para obtener nuevamente este documento. que es personal e intransferible, necesitas tener estos datos a la mano para poder hacer la solicitud.

¿Cuáles son los requisitos obtener mi cartilla de vacunación 2026 en línea?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que los requisitos que debes de tener son:

Número de Seguridad Social (NSS) vigente

CURP

Correo electrónico válido, el cual será asociado a tu CURP, y donde se enviará el archivo para imprimir la carátula del carnet

Recuerda que esta impresión te servirá para que posteriormente puedas asistir a la Unidad de Medicina Familiar que te corresponde y obtener el cuadernillo físico de la Cartilla Nacional de Salud.

Paso a paso para obtener la reimpresión de la cartilla de vacunación

Ya con tu información en mano, ingresa al portal: www.imss.gob.mx/tramites/reimpresion-cartilla

Luego DA CLICK en "Tramitar reimpresión"

Foto: imss.gob

Enseguida aparece una ventana que dice: "Solicitud de reimpresión de cartilla nacional de salud ", deslizas hacia abajo para encontrar las casillas donde tendrás que ingresar CURP, NSS y correo, en caso de que alguno de los documentos te falte ahí mismo tiene un enlace que te lleva a otro portal para descargarlo

Foto: imss.gob

Llena los espacios con la información solicitada y das click en "Continuar"

Después aparece la leyenda: "Para continuar con su trámite le hemos enviado una liga de confirmación a su correo electrónico ".

Foto: imss.gob

Ingresa al tu correo e identifica el mensaje enviado por el IMSS: " Servicio Digital: reimpresión de cartilla nacional de salud" , el cual aparece fechado del día en el que estás haciendo el trámite

e identifica el mensaje enviado por el IMSS: " , el cual aparece fechado del día en el que estás haciendo el trámite Da click en el enlace y te regresa a la ventana del Gobierno de México en el que aparece que finalizaste los pasos

en el que aparece que finalizaste los pasos Abajo está el folio y el documento en PDF listo para descargar la cartilla.

listo para descargar la cartilla. Además, también envían un correo con el documento adjunto.