Ante el aumento en el número de casos de sarampión, las autoridades anunciaron la implementación del cerco de vacunación o cerco epidemiológico el cual se pone en marcha cuando se detecta un caso de esta enfermedad en un domicilio. ¿Qué es y cómo se aplica? Te contamos lo que se sabe para que estés al pendiente.

El brote de sarampión en México mantiene a las autoridades en estado de alerta y con la obligación de inmunizar a la población que se encuentra en riesgo de contagio; hasta el momento se tienen reportadas 28 defunciones y los grupos de edad con el mayor número de casos continúan siendo niños y niñas de 1 a 4 años (1,340 casos), seguido de niños y niñas de 5 a 9 años (1,104 casos).

Es por este motivo que durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum de este 11 de febrero el Subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, reveló que se está llevando a cabo un cerco de vacunación, con el cual se busca detener los contagios en la zona.

Esto pasa si detectan un caso de sarampión en tu colonia

Ante la detección de un caso de sarampión en una colonia o comunidad, las autoridades de salud activan de inmediato un protocolo sanitario conocido como “cerco vacunal”, una estrategia clave para evitar que el virus se propague rápidamente. De acuerdo con López Elizalde, el cerco de vacunación es una medida epidemiológica que consiste en identificar, localizar y vacunar a todas las personas que hayan tenido contacto con el caso confirmado

“Cuando se detecta un caso sospechoso, activamos de inmediato un cerco vacunal, qué quiere decir esto, inmunizamos y se vacuna hasta 25 manzanas alrededor, si existen muchos casos, hacemos un barrido vacunal, es decir más intenso vacunando casa por casa para contar la transmisión”.

El subsecretario señaló que el grupo prioritario para la vacunación son los niños y niñas de entre 6 meses y 12 años.

¿Qué es un cerco vacunal?

El cerco vacunal tiene como objetivo crear una barrera de inmunidad alrededor del caso detectado para frenar la cadena de transmisión.

28 MILLONES de vacunas listas contra el sarampión.



El objetivo: proteger a niñas, niños y familias mexicanas con una estrategia rápida y eficaz.



Mira el video completo en el siguiente link:

YouTube 📷 https://t.co/wsftzVqK7O pic.twitter.com/ca7E0KuOmG — Ramiro López Elizalde (@RamiroLopezE) February 11, 2026

¿Cómo se contagia el sarampión?

Recuerda que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por gotitas de saliva, al toser o estornudar una persona infectada; el virus puede permanecer en el aire en superficies o espacios cerrados por varias horas.

Síntomas del sarampión

Los síntomas del sarampión incluyen:

Fiebre alta

Tos

Congestión nasal

Conjuntivitis

Erupción en la piel que inicia en el rostro y se extiende al cuerpo

Ante cualquier síntoma, se recomienda no automedicarse y acudir de inmediato a una unidad médica, evitando el contacto con otras personas.

Sheinbaum pide “mantener la calma” ante brote de sarampión en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que la mayoría de los mexicanos están vacunados contra el sarampión, por ello, hizo un llamado a mantener la calma. “Pedirle a la gente que guarde la calma, la mayoría de las niñas y niños ya están vacunados y aquellos que no estén vacunados que acudan a vacunarse. Y vamos a seguir dando información. (...) Ya lo hicimos en Chihuahua, ya lo controlamos en coordinación con el gobierno del estado y lo vamos a hacer en todos lados, es nada más cuestión de mucha coordinación, mucho trabajo y la información clara”, indicó.

También dijo: “Lo importante en este momento es, a todas las familias que tienen hijas e hijos de los 6 meses a los 12 años, si no se han vacunado, que se vayan a vacunar a su centro de salud. Si recibieron la primera vacuna hace seis meses o más, ya pueden recibir la segunda dosis. Entonces, hay que dar primero prioridad a las niñas y a los niños, y en ciertos estados a otro sector de edad y ya vamos a unificar todos los mensajes, porque es importante que sea un sólo mensaje en todo el país”.