El brote actual de sarampión está encendiendo las alertas sanitarias en toda América, principalmente en México, donde hay más casos registrados hasta el momento en lo que va del 2026.

Autoridades de salud mexicanas están promoviendo la vacunación en contra de esta enfermedad, catalogada como “altamente contagiosa”, explicando que es la manera más eficaz de prevenir el contagio.

En torno al tema de las vacunas han surgido varias incógnitas que tienen preocupados a los mexicanos, ¿quién sí se debe vacunar? ¿quién no? ¿se requiere actualmente algún refuerzo en caso de haber sido vacunados en la infancia?

Ante esto, los expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han dado una lista de recomendaciones sobre cómo debe ser la vacunación contra el sarampión, haciendo énfasis en qué casos sí se debe aplicar una dosis de refuerzo.

Según explican, la aplicación del refuerzo de la vacuna del sarampión, que es la triple viral (SPRV) también para parotiditis y rubéola, es necesaria en los siguientes casos:

Si hay dudas sobre el esquema de vacunación personal, es seguro aplicar el refuerzo.

Si el esquema de vacunación aplicado en la infancia no está completo

En caso de contar con el esquema completo, no es necesario aplicar una dosis de refuerzo actualmente, ya que la vacuna crea anticuerpos de por vida.

La vacuna triple viral se aplica desde la infancia, como se menciona, y es clave para prevenir el sarampión, las paperas y la rubéola. Se administra en dos dosis: la primera entre los 12 y 15 meses y la segunda entre los 4 y 6 años . Al ser una vacuna viva atenuada, entrena al sistema inmunológico para reconocer y combatir estos virus antes de que causen enfermedad.

Aunque ninguna vacuna es 100% infalible, la SPRV tiene una efectividad del 97% contra el sarampión con dos dosis, según datos oficiales. La gran mayoría de las personas vacunadas nunca contrae la enfermedad y, en casos poco frecuentes de sarampión posvacunación, los síntomas suelen ser leves.

Además de efectiva, es una vacuna segura. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que los efectos secundarios suelen ser mínimos, como dolor en el sitio de aplicación, fiebre o rigidez en las articulaciones. En algunos casos puede aparecer una erupción leve semanas después, sin que represente un riesgo.

¿Dónde hay vacunas contra el sarampión en la CDMX 2026?

Tras el aumento de casos acumulados confirmados de sarampión en México, se han promovido varias campañas de vacunación en la Ciudad de México para todos aquellos que no tienen claro si tienen el sistema de vacunación completo o si quieren recibir la dosis sólo para asegurarse.

Si quieres vacunarte contra el sarampión en la Ciudad de México en 2026, hay varios puntos de vacunación disponibles abiertos a la población en general, sin importar si eres derechohabiente de alguna institución de salud pública. Las autoridades de salud han desplegado la vacuna en centros de salud de la capital, donde puedes acudir de forma gratuita con tu Cartilla Nacional de Salud.

Además de los 232 centros de salud de la CDMX, las campañas de vacunación han habilitado módulos temporales en espacios públicos y estaciones del Metro para facilitar el acceso a quienes no pueden acudir a centros médicos. Entre las estaciones donde se han colocado vacunas están Observatorio, Barranca del Muerto, Pantitlán, Guelatao y Acatitla, entre otras.