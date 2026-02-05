El brote de sarampión ha escalado a un nuevo nivel en México debido al incremento de casos confirmados que se han registrado en las últimas horas, por tal motivo, es que se ha impuesto el uso obligatorio de cubrebocas, algo que no se veía desde que se declaró la pandemia por COVID-19 en 2020. ¿En qué estados deberá usarse mascarilla? ¿En CDMX se exigirá que los alumnos usen cubrebocas en las escuelas? Esto es lo que se sabe.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede tener consecuencias mortales, así lo señala la Organización Mundial de la Salud (OMS); actualmente, México, Estados Unidos y Canadá son los países que cuentan con más casos en América: fue la Organización Panamericana de la Salud la que compartió esta información y precisó que el 78% de los nuevos casos se presentaron en personas no vacunadas.

Es por este motivo que las autoridades del país se encuentran pidiendo a la población que se vacune, sobre todo, que pongan especial atención a que los niños menores de nueve años cuenten con la dosis señalada (ya que los grupos de edad más afectados son de 1 a 4 años y de 5 a 9 años), para que estén protegidos y así, eviten complicaciones; de igual forma, se ha hecho un llamado a los adultos para que también se apliquen la vacuna, debido a que también están en riesgo.

Ante el aumento de casos, se decidió que el uso de cubrebocas sería obligatorio esto debido a que el sarampión se contagia a través de gotitas invisibles que salen de la nariz y boca de las personas enfermas, ya sea por contacto directo o a través del aire.

¿Qué estados declararon uso OBLIGATORIO de cubrebocas por sarampión en México?

Jalisco es el estado en el que se declaró uso obligatorio del cubrebocas a partir de hoy 5 de febrero. La Secretaría de Salud del estado dijo en un comunicado que se acordó “el uso obligatorio de cubrebocas” en los centros educativos de siete municipios de la capital, Guadalajara, en los siguientes 30 días.

Ante estas medidas, las autoridades de la entidad no proporcionaron cifras del número de contagios que los llevaron a tomar dicha decisión, pero si duda, causó alarma la medida, ya que Jalisco se convirtió en el primer estado de la República Mexicana en retomar el cubrebocas, que tanto se utilizó para protegerse y disminuir los contagios por coronavirus en 2020 y años posteriores.

Es importante mencionar que en Jalisco y Aguascalientes recientemente se suspendieron las clases en 15 escuelas ante la aparición de casos de sarampión.

¿CDMX declara uso OBLIGATORIO de cubrebocas por sarampión?

No, la CDMX no ha declarado obligatorio el uso de cubrebocas en escuelas, espacios cerrados o públicos de ningún tipo; las medidas que hasta ahora han tomado las autoridades capitalinas han sido la instalación de módulos de vacunación en distintos puntos de la ciudad.

¿Cuántos casos de sarampión hay en México?

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, con fecha del 4 de febrero, hasta el momento, en México hay un total de 8,411 casos, los cuales se encuentran principalmente en:

Jalisco Chiapas Ciudad de México Sinaloa Baja California.

*Dichas entidades son las que cuentan con el mayor número de casos probables acumulados.

¿Qué es el sarampión y qué síntomas tiene?

El IMSS señala que el sarampión es una enfermedad causada por un virus, que se puede adquirir en cualquier edad (incluso en la vida adulta) si una persona no la padeció en la infancia.

El primer síntoma es la aparición de fiebre de hasta 40°C (la cual dura por lo menos tres días)

(la cual dura por lo menos tres días) Manchas pequeñas dentro de la boca

Erupción en la piel, que comienza en la cara y se extiende al cuerpo

Tos

Flujo nasal

Conjuntivitis (ojos rojos)

En pacientes con un sistema de defensa debilitado, puede desarrollarse neumonía.

¿Dónde me puedo aplicar la vacuna contra el sarampión en CDMX?

Puedes aplicarte la vacuna contra el sarampión en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y en los Centros de Salud, consulta AQUÍ su ubicación.

¿Dónde me puedo aplicar la vacuna contra el sarampión en Jalisco?

De igual forma, puedes ponerte la vacuna contra el sarampión en el IMSS, ISSSTE y los Centros de Salud de dicha entidad.