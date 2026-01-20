La epidemia de sarampión sigue propagándose en Estados Unidos con un brote en Carolina del Sur (sureste) que ya sobrepasa los 600 casos, reportaron las autoridades este martes.

En medio de una desconfianza pública contra las vacunas, el sarampión está reapareciendo en varios países desarrollados, como Estados Unidos, que atraviesa su peor brote de sarampión en más de 30 años.

El país registró más de 2,200 casos de sarampión y tres muertes en 2025. Las infecciones han seguido aumentando en 2026.

En Carolina del sur se han reportado 88 casos nuevos desde el viernes, según reportes del departamento de salud local, lo que ha elevado el número de infecciones a 646 desde que se detectó el brote en el otoño pasado.

La mayoría infectados no tenían vacunas, dijo el Departamento de Salud. Los casos se han detectado en escuelas primarias, secundarias y preparatorias, así como en dos universidades.

El secretario de Salud, el escéptico de las vacunas Robert F. Kennedy Jr., es acusado de contribuir con la crisis de salud al alimentar el temor a las vacunas.

El sarampión causa fiebre, problemas respiratorios y erupciones cutáneas. En algunos casos provoca neumonía e inflamación cerebral, incluso puede ser mortal.