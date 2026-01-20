La borrasca mediterránea Harry mantiene este martes en alerta máxima varias regiones del sur de Italia, donde el temporal ha provocado derrumbes en Calabria, inundaciones en Cerdeña y operaciones de rescate en Sicilia, según informaron fuentes oficiales y medios locales.

El Departamento de Protección Civil mantiene la alerta roja en zonas meridionales e insulares, después de que las precipitaciones superaran los 300 milímetros en 48 horas, un volumen equivalente a varios meses de lluvia en la región.

IMPRESIONANTE!

🌀

La tormenta Harry, formada en el Mediterráneo por un profundo sistema de baja presión, ha originado un violento temporal con intensas lluvias y muy fuertes vientos vientos.

Enormes olas golpearon e inundaron muchas localidades en la Isla de Sicilia, Italia 🇮🇹… pic.twitter.com/YNka7hA3zZ — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) January 20, 2026

Calabria: derrumbes y cierres preventivos

En Calabria, situada en la “punta de la bota” italiana, el temporal ha causado graves daños en la provincia de Crotone, donde el corrimiento de tierras provocó el derrumbe de un ala del cementerio local y la caída de varios féretros por un barranco, informaron medios locales.

En la zona de Reggio Calabria, un desprendimiento de rocas alcanzó un vehículo que circulaba por la carretera estatal 106, poniendo en riesgo la vida del conductor.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades de Catanzaro y Reggio Calabria han ordenado el cierre de escuelas y edificios públicos al menos hasta el miércoles.

Sicilia: rescate en el Etna y daños por el oleaje

En Sicilia, la Guardia di Finanza (policía financiera y de fronteras italiana) informó de una operación de rescate en el volcán Etna.

Según un comunicado de la unidad de Nicolosi, una patrulla de socorro alpino avanzó a pie —tras quedar sus vehículos bloqueados por 1,5 metros de nieve— para auxiliar a una familia de turistas suizos, incluida una niña de cuatro años, que presentaban síntomas de hipotermia.

Durante una diretta sul lungomare: il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, e il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, mentre mostravano in live i danni provocati dal ciclone Harry, sono stati improvvisamente travolti da un’onda. Le immagini raccontano in modo… pic.twitter.com/kKIKWzgRzW — La Sicilia (@lasiciliait) January 20, 2026

En la provincia de Messina, un conductor resultó herido al ignorar las restricciones de paso y caer con su coche en un socavón abierto por la fuerza del oleaje en el paseo marítimo.

La Protección Civil siciliana calificó de “sin precedentes” la situación en el litoral de Catania, donde se registraron olas de hasta seis metros que hundieron varias embarcaciones pesqueras en el puerto.

Cerdeña: el mar invade urbanizaciones costeras

En Cerdeña, la emergencia se concentra en el área de Cagliari, la capital regional. El viento, con rachas de hasta 120 km/h, empujó el mar hacia urbanizaciones costeras como Frutti d’Oro, donde se evacuó preventivamente a personas con movilidad reducida.

La Protección Civil regional indicó que varias presas, entre ellas la de Flumendosa, se encuentran bajo “vigilancia reforzada” para prevenir desbordamientos.

Los servicios meteorológicos prevén que la inestabilidad asociada a Harry continúe hasta el jueves, mientras que las islas menores, como las Eolias, permanecen incomunicadas por mar desde hace 24 horas