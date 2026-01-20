Al menos 20 personas han resultado heridas al chocar un tren contra un muro de contención que ha caído a la vía en la provincia de Barcelona, según ha informado Protección Civil de la Generalitat, el gobierno de la región de Cataluña, en el noreste de España.

Así de terrorífica ha quedado la escena tras el descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies, entre Gelida y Martorell, que se dirigía hacia Manresa, Barcelona, Cataluña.



El incidente se produjo cuando el tren colisionó con un muro caído que obstruía las vías. pic.twitter.com/8Sv3uwF7VP — Jefe Hispano (@JefeHispano) January 20, 2026

"Un muro de contención cayó sobre la vía provocando un choque con un tren con pasaje", indicó Protección Civil en su cuenta de X.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una quincena de ambulancias y once dotaciones de los bomberos, han señalado a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra, la policía local.

Este accidente sucede dos días después del choque entre dos trenes en Córdoba, en el sur de España, por causas que todavía se desconocen y que provocó la muerte de más de 40 personas.

El accidente ha sucedido en un tren de cercanías entre las poblaciones de Sant Sadurní d'Anoia y Gelida, a unos 40 kilómetros de Barcelona.

Este choque sucede en una jornada de intensas precipitaciones en toda la región.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 28 llamadas por este accidente.

Posem en alerta el pla #FERROCAT a la R4 entre Gelida i Sant Sadurní.



Un mur de contenció ha caigut sobre la via provocant una topada d'un tren amb passatge. 28 trucades al @112. Diverses ambulàncies @semgencat i unitats de @bomberscat mobilitzades.#AlertaCat — Protecció civil (@emergenciescat) January 20, 2026

Información en desarrollo...