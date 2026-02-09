El cantante puertorriqueño Luis Fonsi afirmó que la actuación de su compatriota Bad Bunny en el intermedio del Super Bowl "no tiene precedentes", tras estar junto a otros artistas y deportistas de la isla en medio de los asistentes al espectáculo.

"Querido Benito, lo que hoy hiciste por Puerto Rico no tiene precedentes. Muchos vieron un halftime show de un latino, nosotros vimos a alguien gritando lo que somos: alegría, resiliencia, fuerza, música y unidad ", expresó Fonsi en su cuenta de Instagram tras la presentación de Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny.

Footage from inside Trump’s golf club Super Bowl party reveals the Bad Bunny half time show played on the big screens.



What a bunch of hypocrites. pic.twitter.com/hF5scOGYek — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) February 9, 2026

Fonsi, quien acudió al encuentro final de la NFL entre los ahora campeones Seattle Seahawks y New England Patriots junto a su esposa, la modelo española Águeda López, dijo que bailó, cantó y lloró durante el acto de Bad Bunny, el de mayor audiencia en la historia con 153 millones de televidentes.

El intérprete de 'Despacito' y fiel seguidor de la NFL dijo además que Bad Bunny ganó el Super Bowl junto con los demás artistas y seguidores, y que su mensaje de unión latinoamericana entre los migrantes en Estados Unidos "llegó a quienes no quieren oír", en referencia directa a Donald Trump y su Gobierno.

"Que orgullo boricua. We're América together. No se puede decir ni más alto ni más claro. Bravo. GRACIAS", apuntó Fonsi, seguidor de los San Francisco 49ers.

Además de Fonsi, otros artistas latinos que acudieron al Levi's Stadium, en California, y que resaltaron la actuación de Bad Bunny fueron su compatriota Eladio Carrión y el colombiano J Balvin, aunque también se avistó al canadiense Justin Bieber.

"Pecho inflao. Gracias", expresó Carrión en una historia en su cuenta de Instagram y mencionando a Bad Bunny y a su manager, Noah Assad.

Carrión y J Balvin, quien lució un abrigo de cuero con la frase 'Latino Gang', se sentaron uno detrás del otro en el partido y disfrutaron del espectáculo, en el cual también participaron la estrella estadounidense Lady Gaga y Ricky Martin.

Gaga cantó y bailó salsa su canción 'Die with a smile', mientras que Martin acompañó a Bad Bunny en el coro del tema 'Lo que le pasó a Hawaii'.

En representación del género de la salsa, el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa felicitó en su cuenta de Instagram a Bad Bunny por su acto musical y afirmó que "sin duda alguna PR es otra cosa".

Asimismo, el también artista urbano puertorriqueño Rauw Alejandro resaltó en un mensaje en su cuenta de X que "que viva la BOMBA, La PLENA, LA SALSA, EL HIPHOP y sobretodo que VIVA El REGGAETON".

No obstante, el reguetonero Jowell, del dúo de Jowell y Randy, tildó de "hipócritas" a los que "los otros días", en referencia a cuando arrancó el reguetón a principios de los noventa, "odiaban nuestra cultura" y a Bad Bunny, y ahora "son los más mamones" (aprovechados).

"Me imagino como se sentirán por dentro. La verdadera bofetá sin manos pa ustedes bebecitos", atizó el veterano artista urbano y quien aparece en el exitoso tema de Bad Bunny, 'Safaera'.

Al partido también acudió el pelotero puertorriqueño Kike Hernández, de los campeones Los Ángeles Dodgers, y quien tras el espectáculo del Conejo malo dijo sentirse "orgulloso de ser boricua".

En la presentación también aparecieron en la famosa casita de Bad Bunny Pedro Pascal, Jessica Alba, Karol G, Cardi B, Young Miko y el pelotero venezolano Ronald Acuña.

Igualmente, mientras Bad Bunny recorría el escenario y previo a la actuación de Lady Gaga, una pareja de novios se casó, y los boxeadores Xander Zayas y Emiliano Vargas aparecieron lanzando puños simulando una pelea entre un puertorriqueño y un mexicano. EFE