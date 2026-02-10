Entérate de todos los descuentos y beneficios que tienen todos los adultos mayores durante este me de febrero con su credencial del INAPAM, los cuales podrían representar un alivio al bolsillo de la economía familiar.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Las Personas Adultas Mayores las oportunidades de obtener hasta 50% de descuento en el pago del predial o rebajas en el costo del transporte y alimentos es conforme a los acuerdos que existen con los prestadores de servicios en todo México.

Por ello, aquí te damos la lista de los beneficios que todos los adultos mayores que cuenten con su INAPAM pueden obtener en este mes de febrero.

Descuento al pago de predial y agua con el INAPAM

Este beneficio de descuentos para los adultos mayores aplica en la mayoría de las entidades del país, pero varía según la entidad.

Descuento del 50% en predial aplica en: Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla (verificar regiones vigentes), Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas

aplica en: Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla (verificar regiones vigentes), Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas Descuento en el pago del agua : Campeche, Hidalgo (varía de acuerdo a la zona), Jalisco, Oaxaca (sólo en Mitla), Puebla (el descuento puede variar por regiones), Tamaulipas

: Campeche, Hidalgo (varía de acuerdo a la zona), Jalisco, Oaxaca (sólo en Mitla), Puebla (el descuento puede variar por regiones), Tamaulipas Descuento menor al 50% por pagar el predial aplica en: Estado de México que el descuento oscila entre el 34 y 38%; en Michoacán es del 10%; en regiones de Zacatecas está entre el 10 y 50% de descuento en el pago del predial

¿Cómo obtener el 50% de descuento en transporte con la tarjeta INAPAM?

Las personas que cuentan con esta credencial pueden obtener descuentoen transporte público en algunas entidades del país.

El descuento puedo variar de entre el 5% hasta el 50% en algunos municipios, según se reporta en el directorio de beneficios publicado por las autoridades federales.

Estas son los estados en los que aplica el descuento del INAPAM:

Chiapas

Ciudad de México

Estado de México

Guerrero

Michoacán

Morelos

Puebla

Querétaro

Tabasco

Veracruz

Tiendas con descuento para personas que presenten su INAPAM

Los descuentos no sólo aplican al pago de servicios también en la compra de alimentos en tiendas distribuidas en todo el país que están suscritas a este programa.

Los adultos mayores podrán preguntar si hay descuentos con su credencial del INAPAM en comercios como: