Ante los comentarios que circulan en internet por una presunta escasez en la vacuna contra el sarampión en México, las autoridades sanitarias del país han afirmado que existe un abasto suficiente a nivel nacional para inocular a la ciudadanía menor de 50 años en medio del actual brote.

Si bien hay intermitencias en la disponibilidad en algunas zonas del país, la Secretaría de Salud ha asegurado que tiene más de 27 millones de dosis para 2026 , muchas de las cuales se están utilizando en los centros de vacunación instalados en varios puntos del territorio mexicano, incluida la Ciudad de México.

En torno al aumento de los casos, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió sus propios centros de vacunación en varios planteles en la CDMX y Estado de México, que están disponibles por fechas.

Las escuelas que están participando en las jornadas de vacunación son Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH), Escuelas Nacionales Preparatorias (ENP), así como Facultades de Estudios Superiores (FES), por ahora no hay módulos en Ciudad Universitaria (CU).

Los módulos de vacunación contra el sarampión en la UNAM estarán disponibles hasta el miércoles 18 de febrero y se estarán llevado a cabo de la siguiente manera:

Jueves 12: ENP 4 y ENP 8

ENP 4 y ENP 8 Viernes 13: NP 3, CCH Azcapotzalco, EP 1

NP 3, CCH Azcapotzalco, EP 1 Lunes 16: FES Aragón

FES Aragón Martes 17: FES Cuautitlán

FES Cuautitlán Miércoles 18: FES Zaragoza.

La jornada de vacunación contra el sarampión inició el pasado 9 de febrero , pero continuará para que más personas puedan obtener la inoculación. Este fin de semana no habrá jornadas de vacunación hasta el lunes 15.

¿Quiénes SÍ deben vacunarse hoy contra el sarampión?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señala que el la vacuna triple viral es la mejor forma de prevenir el contagio, de la que se dice es la enfermedad más contagiosa, por delante del covid o la influenza. El grupo de mayor riesgo que sí deben vacunarse incluye a niños y niñas quienes forman parte del esquema nacional de vacunación. La primera dosis se aplica generalmente al cumpli r 12 meses de edad, mientras que el refuerzo se administra a partir de los 18 meses o en edad preescolar.

El IMSS señala que también deben vacunarse los menores que no hayan completado su esquema de vacunación, así como adolescentes que no cuenten con comprobante de inmunización y adultos menores de 49 años. El instituto recalca que mantener actualizado el esquema reduce el riesgo de contagio comunitario y evita complicaciones graves asociadas con el sarampión.

Por su parte los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que los adultos jóvenes y trabajadores del sector salud verifiquen su esquema de vacunación, especialmente en caso de que nunca hayan sido vacunados con la triple viral. Estas son todas las personas que deberían vacunarse contra el sarampión:

Estudiantes en instituciones educativas postsecundarias

Personal sanitario

Viajeros internacionales

Mujeres en edad fértil antes de quedar embarazadas

Grupos con mayor riesgo de paperas debido a un brote de paperas

¿Quiénes NO deben vacunarse contra el sarampión en 2026?

Además de todas aquellas personas mayores de 50 años, hay otros sectores de la población que no deben vacunarse contra el sarampión en 2026. Autoridades sanitarias advierten que existen casos específicos en los que la aplicación de la vacuna triple viral debe posponerse o evitarse para prevenir riesgos en la salud.

Entre quienes deben consultar primero con su médico están personas con alergias graves a la vacuna, mujeres embarazadas, pacientes con el sistema inmunológico debilitado, antecedentes de sangrados, transfusiones recientes o quienes hayan recibido otras vacunas en las últimas semanas. También hay recomendaciones especiales para quienes tienen antecedentes de convulsiones o consumen ciertos medicamentos.