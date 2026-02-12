¿Aún no tienes casa propia? Si no cuentas con un hogar para ti y tu familia, checa las Viviendas del Bienestar que recién abrieron su trámite en línea para hacer el pre-registro. Aquí te contamos cómo puedes hacerlo gratis para que tengas la oportunidad de conseguir una casa a bajo precio y con todos los servicios. ¡Toma nota!

Anteriormente, para pedir una casa a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) tenías que hacer todo el trámite de manera presencial; hoy en día las cosas cambiaron y esto se hizo con el fin de agilizar y facilitar el proceso de solicitud de viviendas.

La Vivienda del Bienestar 2026 representa una oportunidad importante para quienes buscan acceder a una casa propia sin intermediarios. Si estás interesado en registrarte, aquí te explicamos cómo hacer el trámite gratis y desde la comodidad de tu casa; se tratan de pasos fáciles y rápidos, que sólo te tomarán algunos minutos.

¿Quiénes pueden registrarse y pedir una Vivienda del Bienestar?

Generalmente pueden participar:

Personas mayores de 18 años.

De acuerdo con las Reglas de Operación, el programa prioriza la participación de grupos en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres jefas de familia, población de pueblos indígenas y afromexicanos, personas adultas mayores, personas con discapacidad y aquellas que no cuentan con acceso a mecanismos de financiamiento por no ser derechohabientes de instituciones de seguridad social.

Registro GRATIS en línea para Vivienda del Bienestar

-Ingresa al portal oficial preregistropvb.conavi.gob.mx

Vivienda del bienestar pre registro en linea. Foto: Tomada CONAVI.

-Proporciona tus datos como CURP, nombre completo, género, fecha de nacimiento, correo electrónico y número de contacto.

Vivienda del bienestar pre registro en linea. Foto: Tomada CONAVI.

-Llena el formulario de ubicación proporcionando el código postal, colonia, entidad y municipio.

Vivienda del bienestar pre registro en linea. Foto: Tomada CONAVI

-Sube los documentos; en esta parte del proceso podrás conocer la ubicación de los módulos y los documentos que serán solicitados para tu registro.

-Acepta las condiciones del pre-registro.

Vivienda del bienestar pre registro en linea. Foto: Tomada CONAVI

Revisa cuidadosamente la información antes de enviarla. Confirma tu solicitud y listo.

¿El trámite tiene costo?

No. El registro a Vivienda del Bienestar es totalmente gratuito; ningún funcionario puede cobrar por inscribirte. Si alguien te solicita dinero para “asegurar tu lugar”, se trata de un fraude.

¿Qué pasa después del pre registro en línea a Viviendas del Bienestar?

Una vez enviada tu solicitud las autoridades revisarán la información; en caso de ser seleccionado, recibirás notificación oficial. El pre-registro no garantiza automáticamente la asignación de vivienda, ya que el programa opera bajo disponibilidad y criterios de prioridad.