El Día de San Valentín es una fecha que se celebra cada 14 de febrero. Se demuestra el afecto de pareja y la amistad mediante intercambios de tarjetas, flores y obsequios.

Aunque hoy se asocia ampliamente al romance, sus orígenes históricos son poco claros: Algunas fuentes señalan que la fecha se vinculó con santos cristianos llamados Valentín y que, con el tiempo, se mezcló con prácticas sociales y festivas que ya existían en torno a esa época del año.

La evidencia es ambigua y la tradición se remonta la Edad Media, cuando surgió la creencia de que el 14 de febrero las aves elegían pareja, impulsando poemas e intercambios amorosos en esa fecha. Es decir, más que un “nacimiento” puntual, se trata de una evolución cultural que combinó prácticas antiguas con devociones cristianas y usos sociales.

¿Por qué se celebra San Valentín el 14 de febrero?

“El 14 de febrero se consolidó como una fecha especial para expresar cariño: desde los primeros “valentines” hechos a mano en los siglos XVI–XIX hasta la producción masiva de tarjetas y obsequios en la era industrial, la fecha se volvió un rito de cortesía, amistad y romance que trasciende credos y países”, dice la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

20 frases de amor para celebrar San Valentín

“Más que besarla, más que acostarnos juntos, más que ninguna otra cosa, ella me daba la mano y eso era amor”, Mario Benedetti.

“No es que muera de amor, muero de ti”, Jaime Sabines.

“Es tan corto el amor y tan largo el olvido”, Pablo Neruda.

“Siempre fuiste mi espejo, quiero decir que para verme tenía que mirarte”, Julio Cortázar.

“Te quiero no por quien eres sino por quien soy cuando estoy contigo”, Gabriel García Márquez”, Gabriel García Márquez.

“No sé de qué están hechas las almas, pero la mía y la tuya son una sola”, Emily Brontë.

Foto: Canva

“Reírse con otro es el mayor síntoma de amor”, Carmen Martín Gaite.

“Sé que voy a quererte sin preguntas, sé que vas a quererme sin respuestas”, Mario Benedetti.

“Te veo en todas partes, en las estrellas, en el río, para mí eres todo lo que existe; la realidad de todo”, Virginia Woolf.

“Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida”, Pablo Neruda.

“Los que son amados no pueden morir, porque amor significa inmortalidad”, Emily Dickinson.

Foto: Canva

“Fíjese que cuando sonríe se le forman unas comillas en cada extremo de su boca. Esa, su boca, es mi cita favorita”, Mario Benedetti.

“El amor no mira con los ojos, sino con el alma”, William Shakespeare.

“Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno. Me receto tiempo, abstinencia, soledad”, Jaime Sabines.

Foto: Canva

“En un beso, sabrás todo lo que he callado”, Pablo Neruda.

“Cuando se ama a una persona se la ama tal como es, aunque no sea como uno quisiera que fuese”, León Tolstói.

“Cualquiera en su sano juicio se habría vuelto loco por ti”, Jane Austen.

“A mí me bastaría con estar seguro de que tú y yo existimos en este momento”, Gabriel García Márquez.

Foto: Canva

“No amas a alguien porque sea perfecto, lo amas a pesar de que no lo sea”, Jodie Picoult.

“Un mundo nace cuando dos personas se besan”, Octavio Paz.

Foto: Canva