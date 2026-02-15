Luego de que se revelara que sostiene un romance con uno de sus bailarines y fuera involucrada en una polémica de presunta infidelidad, Cazzu reapareció en el concierto de Bad Bunny, llevado a cabo en el River Plate de Argentina.

La cantante subió al escenario de forma sorpresiva para más de 70 mil asistentes. Fue captada luciendo más bella que nunca con un pequeño conjunto en color verde fluorescente, que delineó su trabajada silueta.

Usó una minifalda de cintura baja, a juego con un bralette negro satinado con bordes verdes y una estola envuelta en el cuello. Le sumó zapatillas de tacón negras con cordones atados sobre las piernas.

Lució su belleza destacada con maquillaje que le dio una apariencia juvenil y glamorosa; su cabello se lució peinado en mechones ondulados sobre la espalda.

El atuendo elegido para la gran noche, según los fans, fue un guiño a la época en la que se acababan de conocer y cantaban juntos. En redes sociales circulan imágenes de Cazzu luciendo atuendos del mismo color y estilo.

La cantante fue una de las invitadas especiales al concierto de Benito Antonio Martinez Ocasio durante su gira Debí tirar más fotos (Dtmf) por Buenos Aires, sobre el escenario, Cazzu interpretó Loca junto a Bad Bunny y los cantantes urbanos Duki y Khea.

Asimismo, Cazzu tuvo un momento para ella al quedarse sola en el escenario para cantar su éxito Con otra, supuestamente inspirada en Ángela Aguilar y Christian Nodal, así como en su polémico triángulo amoroso.

El remix de Loca unió a Bad Bunny y Cazzu por primera vez en 2017, misma que los llevó a tener un breve romance tras colaborar. En una entrevista que dio al podcast Patria y familia, la argentina recordó el vínculo que la ha unido al Conejo Malo durante años, tanto de forma personal como profesional.

Según recordó la cantante, el primer encuentro que tuvo con Bad Bunny fue durante un concierto de él en el Luna Park de Buenos Aires, Argentina, Cazzu subió al escenario de último momento para cantar un remix de la canción Loca.

“Fue un momento en el que él estuvo acá y cantamos, fue en el Luna (Park). Él hizo el remix de Loca, fue un gran momento para nosotros porque a él le iba muy bien”, contó.

“Yo lo conocí en el escenario, no me avisaron que nos habían invitado, boicot… No me avisaron que nos habían invitado a cantar con Benito Martínez Ocasio. Resultó (nombre real de Bad Bunny) que como estábamos muy desconectados entre sí… estaban todos ahí, la única que no estaba era la Julieta… Yo dije: ‘Pasa algo, este pibe no me quiere, hay algo que no está bien’. Yo, como buena persona que soy, dije: ‘Yo me quedo en mi casa’ y en un momento dije: ‘Si a mí no me quieren, yo no voy a ir a los lugares donde no me invitan’”, detalló.

En otra entrevista, Cazzu sugirió que había sostenido un breve romance con Benito, antes de que ambos se convirtieran en los artistas internacionales y ovacionados que actualmente son.

“Tuve una cita con Bad Bunny pero no salió mal, salió bastante bien. Era el otro Bad Bunny, hoy ya no me acuerdo ni de su voz. Éramos bastante más chicos, pero nada, no era el Bad Bunny de ahora, no sé si nos acordamos de nosotros. Me acuerdo que saltamos la reja de un parque porque estaba cerrado, y no entendió por qué los parques se cierran en Argentina, en los bosques de Palermo y nos sacó un guardia”, contó la celebridad sobre su cita.