En medio de rumores sobre que Pepe Aguilar habría sido víctima de una agresión en el estado de Zacatecas, el propio cantante rompió el silencio y compartió la información emitida por las autoridades estatales sobre un ataque registrado este jueves en el municipio de Villanueva, localidad donde se ubica su rancho "El Soyate".

Cerca de la medianoche del ayer, el intérprete emitió un comunicado en el que aclaró que se encuentra en la Ciudad de México y que su "familia está bien".

Confirmó que cerca de su casa y del rancho de una de sus hijas se estaba realizando un operativo de seguridad implementado por las autoridades locales.

Por su parte, el secretario general de Zacatecas, Rodrigo Reyes, informó que ocurrió la tarde de este jueves un ataque armado en la localidad de Tayagua, por lo que elementos del Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y de la fiscalía estatal se desplegaron en la zona.

Precisó que no se habían reportado alguna baja entre los elementos de seguridad y que se logró " la detención de algunas personas responsables de esta agresión" .

Sobre el tema, Pepe Aguilar lamentó la situación de inseguridad que se vive en la entidad: "Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas".

Por su parte, ni Ángela Aguilar ni su hermano Leonardo han usado sus redes sociales para hablar del tema, sólo Aneliz Aguilar compartió en sus historias de Instagram el comunicado aclaratorio de su padre, pero sin ahondar en el tema.

Cabe mencionar que el desmentido de Pepe Aguilar surgió luego de que en algunos medios de comunicación se mencionara que el presunto grupo de delincuentes se habría enfrentado en inmediaciones del rancho de la familia del cantante, "El Soyate", (sitio donde en enero Christian Nodal festejó con una carne asada y música su cumpleaños junto con su esposa Ángela, suegro, familia y amigos)