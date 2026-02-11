Al estilo Brooklyn Beckham, Christian Nodal habría roto la relación con sus padres, Cristy Nodal y Jaime González en medio de la interminable polémica que protagoniza junto a Ángela Aguilar y su familia, además de las demandas que enfrenta con su exdisquera Universal Music.

De acuerdo con los informes, el cantante de Botella tras botella dejó de seguir a sus papás en redes sociales luego de que se afirmara que sus abogados que lo defendían en el caso con Universal habían renunciado. ¿Es real? ¿Nodal se peleó con sus padres? Esto es lo que se sabe.

Hace unas horas se hizo viral en redes sociales que Christian había dejado de seguir a sus papás de Instagram, levantando rumores sobre una posible pelea irremediable vinculada a asuntos legales con la disquera.

En una reciente emisión de Ventaneando, se dijo que los abogados Rodrigo Flores Calderón, Pablo Flores Calderón, Edgar Fernando Torres y Daniel Hernández Silva habían dejado a Nodal caso de Universal Music, centrándose en la defensa de sus padres, quienes también están involucrados en las demandas por presunta falsificación de documentos.

Al parecer la renuncia de los abogados provocó que Nodal se peleara con sus padres, quienes habían trabajado con él en su representación por años.

“Me dicen que Nodal y sus papás tenían cinco abogados, de los cuales tres eran de Guadalajara, contratados por los papás, pagados por Nodal, y otros dos equipo de abogados que uno es Rauda, quien da la cara siempre, y otros llamados Ramos Millán, esta familia de abogados son muy amigos de Ángela Aguilar y son con los que Nodal se queda para su defensa”, informó la creadora de contenido y periodista Jacqueline Martínez, conocida como Chamonic.

En torno a esta información, supuestamente Nodal sólo le permitió a los abogados Millán y Rauda seguir con él en el caso, dejando a un lado a los abogados de sus padres, lo que provocó la presunta disputa familiar.

“Nodal solo autorizó a Ramos Millán y Rauda, deja fuera a los tres abogados del papá y estos se enteran y molestos fueron a la fiscalía y se revocaron en el caso de Nodal”, apuntó Chamonic.

“Deseamos manifestar que en este acto nos revocamos en cuanto a seguir con la defensa del investigado Christian de Jesús González Nodal, solo subsistiendo como defensores particulares de los investigados Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, lo anterior por así convenir a nuestros intereses profesionales”, citó Jacqueline del comunicado de los abogados.

¿Qué pasó entre Nodal y Universal Music? ¿Por qué hay demanda y qué tienen que ver sus padres?

Christian Nodal ha estado inmerso en un conflicto legal de larga data con Universal Music desde 2021, luego de que decidió no renovar su contrato con la disquera y buscar recuperar los derechos de sus primeros discos. El pleito gira en torno a la titularidad de varios trabajos de estudio grabados y comercializados bajo el sello Universal cuyos derechos y regalías siguen en disputa en un proceso civil actualmente en curso.

La disputa escaló hace unos meses, cuando Universal Music presentó una contrademanda penal acusando al cantante y a sus padres de presunta falsificación de documentos relacionados con contratos que la familia presentó.

En noviembre de 2025, Nodal y sus padres enfrentaron una audiencia judicial que duró más de 17 horas ; en ella, la jueza determinó que no existían pruebas suficientes para vincularlos a proceso penal, lo que representó un revés para la disquera.

Aunque el cantante salió libre de la acusación, el juicio civil contra Universal Music continúa activo, pues él busca recuperar sus másters y derechos de autor sobre canciones clave de su carrera, incluidas en álbumes como Me dejé llevar y Ahora, además de canciones como Dime cómo quieres y Se me olvidó.

El conflicto ha obligado a reorganizar su defensa, incluso con la renuncia de sus abogados, y mantiene expectantes a fans y la industria musical sobre cómo terminará uno de los episodios legales más mediáticos del regional mexicano.