Cazzu está triunfando a lo grande, tanto en su vida privada como profesional, luego del escándalo mediático que estuvo protagonizando junto a Christian Nodal y Ángela Aguilar en los últimos dos años.

Ahora, estaría preparándose para dar otro salto a la música mexicana nada más y nada menos que con Alejandro Fernández, el presunto rival musical de Pepe Aguilar y su dinastía desde hace décadas.

LEE MÁS: Elizabeth Hurley irradia belleza en diminuto bikini naranja al ritmo de Bad Bunny

De acuerdo con los informes, la cantante argentina estaría cerrando un trato para cantar junto al Potrillo, ampliando más su presencia en México e involucrándose en el género del regional mexicano después de haber debutado con el corrido tumbado Dolce.

Javier Ceriani dijo en su programa en YouTube que están a punto de cerrar el trato para la colaboración: “Están muy cercanos de ya cerrar el trato. De que Cazzu, después de su tour por Estados Unidos, lance canción con Alejandro. Alejandro está muy motivado porque cree que Cazzu es una apuesta interesante”, afirmó.

“¿Cómo le caerá esto? ¿Le gusta la idea a Nodal, a los Aguilar? Golpe duro para los Nodal”, señaló. Según agregó, hay un “90 por ciento de posibilidades” de que el dueto se lleve a cabo y que la industria musical estará esperando el gran anuncio próximamente.

En una afirmación separada, la periodista Mandy Fridmann apuntó que las disqueras de ambos artistas estarían negociando y que hay “chances” de que pronto haya colaboración.

Pero más allá de que sea un golpe para Nodal y para los Aguilar, la colaboración entre ambos artistas se llevaría a cabo para favorecer a la carrera de Alejandro, principalmente, según contó Ceriani, ya que encuentra en Cazzu una forma de “rejuvenecerse” y de llegar a audiencias más jóvenes para estar de moda de nueva cuenta.

Las especulaciones por una posible colaboración surgieron luego de que Cazzu fuera grabada cantando una de las canciones de Alejandro Fernández dentro del estudio de grabación.

En redes sociales Cazzu compartió un video en el que se muestra cantando Te quiero, te quiero de Alejandro Fernández y disfrutando de la canción Procuro olvidarte.

Rivalidad entre Alejandro Fernández y Pepe Aguilar

Durante años se ha sabido que existe una rivalidad entre las dinastías Fernández y Aguilar promovida desde sus padres, Vicente Fernández y Antonio Aguilar, respectivamente.

La supuesta rivalidad entre Pepe y Alejandro, dos de los máximos exponentes de la música regional mexicana, ha sido tema de conversación durante años dentro del medio artístico. Ambos pertenecen a dinastías musicales importantes y han construido carreras exitosas dentro del mariachi y la música ranchera, lo que inevitablemente ha generado comparaciones sobre su talento, popularidad y legado artístico.

La tensión entre los cantantes ha surgido principalmente por declaraciones indirectas, competencia en escenarios y comparaciones constantes entre sus familias, especialmente por el legado que dejó el padre de cada uno.

Aunque nunca ha existido una confrontación pública directa confirmada, rumores y comentarios en entrevistas han alimentado la percepción de que existe una rivalidad artística, impulsada también por el impacto mediático y la lealtad de sus respectivos seguidores.

Sin embargo, tanto Pepe Aguilar como Alejandro Fernández han evitado en varias ocasiones hablar de conflictos personales y han destacado el respeto mutuo dentro del género regional mexicano. Para muchos, más que una enemistad real, se trata de una competencia natural entre dos figuras que representan distintas generaciones y estilos dentro del género.