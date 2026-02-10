Pese a que Laura Flores y Alejandra Ávalos se mostraron muy unidas en su gira de medios, acaba de explotar una bomba que podría poner en riesgo su amistad y afectar el espectáculo titulado "Con Alma de Mujer". ¿Qué pasó? Aquí te decimos.

En entrevista con medios, Alejandra Ávalos recordó un momento desagradable que vivió hace varios años, al parecer más de 20, donde sus compañeras Laura Flores y Érika Buenfil la habrían insultado en pleno concierto.

La "anécdota" salió a colación, en medio de las preguntas a la cantante de "Contigo o Sin Ti" sobre su amistad con Laura Flores, momento que Alejandra aprovechó para contar, con lujo de detalle, el incidente que en su momento la tenía " verde " de coraje, según expresó.

Por su parte Laura Flores rechazó la veracidad del relato de su amiga, tratando de destacar que lo importante es que ahora darán una gira en la que incluso Ávalos habría propuesto que Érika Buenfil colaborare con ellas.

"Ya nada más nosotras les damos el avión y decimos: 'Sí, sí, ya nos perdonamos'. pero la verdad es que nunca existieron (los insultos)", comentó Laura.

Esta respuesta fue llevada a Alejandra Ávalos, quien minimizó la reacción de su compañera.

" Laura ya es desmemoriada, mi amor... sí, ya le falta omega, zinc y todas las demás vitaminas, pero la verdad es que si yo no lo hubiera vivido no se los hubiera contado ,", insistió en su versión.

¿Alejandra Ávalos fue víctima de bullying por parte de Laura Flores y Érika Buenfil?

Alejandra Ávalos recordó que durante un concierto, hace un par de décadas, estaban entre el público Laura Flores y Érika Buenfil, quienes desde sus lugares le lanzaron a gritos frases como: " Gorda, te ves horrible. Mira nada más cuántas celulitis tienes. Panzona" .

Debido a que las luces le limitaban la visión, Ávalos no alcazaba a ver quién la estaba insultando, incluso pensó que querían atraer su atención para saludarla, por lo que caminó hacia ellas y notó que eran sus amigas.

"Le dije al público: ' Aquí tengo el gusto de tener a dos grandes amigas conmigo en el espectáculo: Laura Flores y Erika ... pues se paraban en su asiento, como estaba todo apretado allí en el patio, casi no te podías ni parar, pero bueno. Entonces, se volvieron a sentar", relató Alejandra.

Posteriormente, la cantante reportó el incidente con su equipo porque, además de molestarla, la estaban distrayendo.

Al finalizar el concierto, Alejandra Ávalos se dirigió a firmar autógrafos y notó que las actrices estaban entre sus fanáticos, que querían saludarla, sin embargo, tras los insultos evitó contactarlas.

"Ellas se formaron en la cola para irme a saludar y entonces le dije al jefe de seguridad, Arturo Gómez Girón, 'Arturo, no quiero recibir esas personas en mi camerino'", comentó la intérprete tras insistir en que el hecho sí sucedió.