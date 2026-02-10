La influencer Anastasia Karanikolaou asistió a la edición número XL del Super Bowl. Así lo presumió en su cuenta de Instagram donde publicó una fotografía del medio tiempo, encabezado por Bad Bunny, e hizo énfasis en la frase “The only thing more powerful than hate is love”.

La mejor amiga de Kylie Jenner también asistió a un after party del juego. Se robó todas las miradas ataviada con un espectacular vestido negro de encaje y transparencias que dejaron a la vista su lencería-

Stassie Baby, como también es conocida en redes sociales, llevó un maquillaje de impacto destacado por base, rubor en los pómulos, delineado negro y un labial en tono ladrillo. Peinó su cabellera castaña e irradió belleza.

Aunque Anastasia Karanikolaou es buena amiga del clan Kardashian no se le vio junto a Kendall Jenner y Kim, quienes disfrutaron de un exclusivo palco en el Super Bowl. Ella estuvo con otros amigos.

Anastasia Karanikolaou es la mejor amiga de Kylie Jenner. La fundadora de Kylie Cosmetics la describió como su amiga más antigua y compartió que han pasado por muchas experiencias juntas, considerándola como una hermana.

A diferencia de las Jenner, Anastasia no proviene de una familia adinerada y su madre luchó contra las adicciones. A pesar de esto, mantiene a su familia como influencer y modelo. Ahora intenta retomar su vida.

Por ahora lo que más le funciona es mostrar fotos de su estilo de vida. La influencer actualmente es embajadora de Lounge Underwear, Fashion Nova, Savage x Fenty, Revolve y Skims, ésta última es la marca de ropa de Kim Kardashian.

Recientemente, Anastasia Karanikolaou se sinceró sobre haberse sometido a una cirugía plástica a una edad temprana. “No me he puesto implantes en el trasero. Los únicos implantes que tengo están en mis pechos”, dijo.

“Y no digo que no me haya hecho otras cosas o que no haya cambiado de lugar algunas cosas o lo que sea. Pero siento que estaba en un momento de mi vida cuando era más joven y sentía que mis labios necesitaban ser grandes, mis pechos necesitaban ser grandes. Todo... Mi trasero necesitaba ser grande".

Ahora reflexiona un poco antes de hacerse algo, pero señala que hay un gran estigma en torno a la cirugía plástica. “Tanto si dices que te la has hecho como si no, la gente encontrará la manera de decir algo al respecto y convertirlo en algo negativo. Nadie tiene por qué decirle nada a nadie si no quiere hacerlo”, sentenció.