La Embajada de Estados Unidos en México sorprendió a los solicitantes de visa al anunciar que ya se puede entrar con celular a sus instalaciones. Esto, en el caso de las personas que asisten a su entrevista consular para obtener la visa.

“Hoy en día, puedes presentarte a tu entrevista consular en la Embajada de Estados Unidos en México con ciertos dispositivos electrónicos”, señaló en sus cuentas de redes sociales.

La Embajada de Estados Unidos en México precisó que la política de dispositivos permitidos se aplica a artículos pequeños como la computadora portátil, teléfonos celulares y relojes inteligentes. La única condición es que permanezcan apagados “a menos que un empleado de la embajada te indique que los enciendas”.

Esto es una gran noticia para quienes asisten a sus entrevistas en la Embajada, pues ya no tendrán que dejar su celular en la casa o en su hospedaje. La dependencia no aclaró si la medida aplica para todos los consulados también.

Anteriormente, esta política de entrar con el celular apagado ya se aplicaba en el Centro de Atención al Solicitante de Visa (CAS).

El día de tu cita se recomienda llegar 30 minutos antes de la hora indicada en tu hoja de instrucciones. No es necesario llegar con horas de anticipación, pero tampoco conviene llegar tarde.

Al llegar al consulado o embajada, pasarás por un primer filtro donde verificarán que lleves:

Tu pasaporte mexicano.

Tu formulario DS-160.

Ahí te indicarán en qué fila debes formarte y te darán instrucciones sobre el proceso.

Cuando llegue tu turno, pasarás al área de confirmación de huellas. Te pedirán colocar tus dedos en un escáner para comprobar tu identidad. Este paso es rápido y forma parte del procedimiento estándar antes de la entrevista.

Antes de ingresar al edificio, todos los visitantes deben pasar por un control de seguridad. La Embajada de Estados Unidos establece esta medida para proteger a solicitantes y personal.

En este punto te pedirán quitarte objetos como cinturón o abrigo, los cuales podrás volver a colocarte una vez que hayas pasado el filtro. Sin embargo, si llevas objetos prohibidos, podrías verte obligado a salir del consulado o a desecharlos.

Objetos prohibidos en la Embajada de Estados Unidos

Por razones de seguridad, no está permitido ingresar con los siguientes artículos:

Cámaras fotográficas o de video.

Linternas.

Encendedores y cerillos.

Armas o cualquier objeto que pueda utilizarse como arma.

Cuchillos u objetos punzocortantes.

Carteras, mochilas o bolsos mayores a 18” x 18” (46 cm x 46 cm).

Líquidos, geles, aerosoles, aceites, lociones o polvos (con algunas excepciones).

Llevar cualquiera de estos objetos puede complicar tu acceso al consulado, por lo que es mejor dejarlos en casa.

Objetos permitidos (pero que debes declarar)

Algunos artículos sí están permitidos, pero deben ser declarados durante el control de seguridad:

Celular.

Pequeñas cantidades de maquillaje.

Pequeñas cantidades de fórmula, alimento o leche para bebé.

Pañales.

Cinturones.

Relojes.

Llaves.

Medicamentos que no sean líquidos.

Portabebés y carriolas plegables que puedan pasar por la máquina de rayos X.

Llevar solo lo necesario te permitirá pasar el filtro de seguridad de forma más rápida y sin contratiempos.