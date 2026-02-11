TE RECOMENDAMOS

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que no existe "información" sobre el uso de drones de carteles en la frontera tras el (EU), y pidió evitar especulaciones mientras se esclarecen las causas.

“No hay ninguna información de uso de drones en la frontera (con EU). De cualquier manera, el gabinete de seguridad lo investiga”, sostuvo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones de Sheinbaum contrastan con lo asegurado por el secretario de Transporte de EU, Sean Duffy, quien afirmó que el vuelo de drones supuestamente operados por un cartel provocó la suspensión temporal de la actividad aérea desde y hacia el Aeropuerto Internacional de El Paso, aunque remarcó que la "amenaza" ya fue "neutralizada".

