La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que no existe "información" sobre el uso de drones de carteles en la frontera tras el cierre temporal del espacio aéreo en la zona de El Paso, Texas (EU), y pidió evitar especulaciones mientras se esclarecen las causas.

“No hay ninguna información de uso de drones en la frontera (con EU). De cualquier manera, el gabinete de seguridad l o investiga”, sostuvo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.