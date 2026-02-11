A casi dos años de su mediática separación de Christian Nodal, Cazzu vuelve a ser tendencia luego de que trascendiera que podría estar estrenando romance. De acuerdo con lo dado a conocer, la Jefa estaría saliendo con uno de sus bailarines, algo que ha emocionado a sus fans, quienes en múltiples ocasiones han mencionado que estos son muy atractivos. “Lo bueno es que es más alto que Nodal”, dijeron sobre el supuesto novio de Cazzu.

La noticia del nuevo romance de Cazzu fue dada a conocer por el periodista Javier Ceriani, quien reveló la identidad del hombre que habría conquistado a la famosa argentina; recordemos que la famosa estaría por cumplir dos años de haber terminado su relación con Nodal, quien actualmente se encuentra casado con Ángela Aguilar, un romance que hasta la fecha es duramente criticado por el público en general.

Según Javier Ceriani, el novio de Cazzu es el bailarín Ignacio Colombara, que la ha acompañado en el escenario en sus últimas presentaciones y quien también ha estado durante la gira de Latinaje. Inmediatamente después de que se dio a conocer esta información, los fans de la cantante buscaron el perfil del hombre y destacaron que es muy atractivo y que “no tiene nada que ver” con Nodal, ya que cuenta con atributos físicos.

Comentarios como “No todos los hombres son iguales”, “Se ve que al trata como una reina”, “Lo bueno es que es más alto que Nodal”, “Cazzu se ve feliz” y “Cazzu merece un pareja que la valore” inundaron las redes sociales.

Aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de la cantante, las especulaciones crecieron tras la circulación de un video en los que se les ve en la calle caminando, muy cerca. Los rumores apuntan a que la química entre ambos habría traspasado el escenario, lo que desató decenas de reacciones, la mayoría de forma positiva.

Cabe recordar que la ruptura entre Cazzu y Christian Nodal fue uno de los temas más comentados en la industria en 2024. Desde entonces, la intérprete argentina ha mantenido un perfil más reservado en cuanto a su vida sentimental, enfocándose principalmente en su carrera. Hasta ahora, Cazzu no ha emitido declaraciones sobre los señalamientos de un nuevo romance.