En los últimos días se viralizó un video protagonizado por dos íconos del cine de Hollywood, Brad Pitt y Tom Cruise, pero tal vez al escuchar estos nombres no te parezca tan extraña la idea, sin embargo, en la nueva era de la Inteligencia Artificia (IA) será mejor detenerse un momento antes de creer todo lo que vemos.

El famoso video de Pitt y Cruise es una secuencia de acción en la que se muestran a los dos actores peleando brutalmente en el techo de un edificio, en medio de una ciudad desbastada.

Los movimientos son claros, precisos, la cámara apenas se detiene en los rostros enfurecidos de los personajes.

De primer vistazo parece que los actores están protagonizando su siguiente película, pero si pausas el video un momento y observas de cerca tal vez podrías notar algo raro en sus expresiones.

Resulta que dicho video viral fue creado con IA. Es decir, Tom Cruise y Brad Pitt son falsos. No han actuado juntos recientemente para ninguna nueva película, comercial o trailer.

El video está llamando la atención no sólo por engañar al ojo humano sino porque surge en medio del debate que hay en Hollywood sobre la creación de nuevos proyectos de cine con base en IA.

No sólo se detiene ahí, el debate también ha llegado a orientarse sobre si los actores pudieran quedarse sin trabajo y cómo funcionaria el uso de su imagen, también los focos rojos están sobre la credibilidad y expansión de este tipo de videos.

El video publicado en X no sólo muestra una pelea entre estos dos actores, también pone a Brad Pitt en el mismo escenario a pelear contra un zombie ninja y a Tom Cruise contra un robot.

Incluso, el avatar de Pitt usa lo que parece la voz del actor en una de las peleas con Tom para defender a Jeffrey Epstein mientras que el de Tom Cruise replica muy al estilo de sus afamadas películas "Misión Imposible".