En medio de la trágica sorpresa que fue la muerte de James Van Der Beek, quien interpretó a "Dawson's Leery" en una de las icónicas series adolescentes de finales de los 90, Katie Holmes y Joshua Jackson, coprotagonistas del programa, habían guardado silencio.

Fue a más de 12 horas de que Kimberly Van Der, esposa del actor, revelara el fallecimiento de su esposo de 48 años, que finalmente Holmes, quien dio vida a "Joey Potter", rompió el silencio con una emotiva carta.

" Escribí unas palabras con el corazón hecho pedazos . Esto es mucho para procesar. Estoy muy agradecida de haber compartido un pedazo del viaje de James ", mencionó la actriz en su mensaje en redes.

¿Qué le escribió Katie Holmes a James Van Der Beek en su carta de despedida?

En la carta que dedicó Katie a James lamentó su deceso y la ausencia que deja no sólo en el ámbito artístico sino dentro de su familia, ya que era padre de seis hijos, además, destacó las cualidades y el aprecio por la vida que tenía el actor.

"Lamento esta pérdida con un corazón que sostiene la realidad de su ausencia y una profunda gratitud por la huella que dejó en él.

"A Kimberly y a los niños, estamos aquí para ustedes siempre. Y siempre estaremos para colmarlos de amor", afirmó la exesposa de Tom Cruise.

Foto: Katie Holmes /IG

Además, Katie Holmes agradeció el tiempo que compartió con James Van Der Beek, la experiencia dentro y fuera del set y los momentos que compartieron.

"Compartir espacio con tu imaginación es sagrado — respirar el mismo aire en la tierra de la fantasía y confiar en que los corazones de los demás están seguros en su expresión.

"Son algunos de los recuerdos, junto con risas, conversaciones sobre la vida, canciones de James Taylor — aventuras de una juventud única".

¿Qué otros actores del elenco de Dawson's Creek se despidieron de James Van Der Beek?

