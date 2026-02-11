La sorpresiva muerte de James Van Der Beek, protagonista de "Dawson's Creek", a los 48 años, sacudió al mundo del espectáculo en Estados Unidos y ha generado reacciones en las redes, desde la hija de Bruce Willis, Rummer, hasta parte del elenco de la afamada serie de los 90. Dichos mensajes emotivos se suman al llamado de fans y familiares, quienes iniciaron un recaudación de fondos para apoyar a los seis hijos del actor.

Busy Philips, quien dio vida a "Audrey", fue la primera del elenco protagónico en despedirse de su entrañable amigo. En sus redes sociales compartió memorables fotos con "Dawson" y una emotiva despedida:

"Hoy siento un profundo dolor por todos nosotros: por cada persona que conoció a James y lo quiso, por cualquiera que amó su trabajo o tuvo el placer de conocerlo, por todos sus queridos amigos y la comunidad que lo rodeó mientras luchaba contra esta enfermedad ", escribió Busy, quien es recordada como la "amiga rebelde" de "Joey".

A las condolencias públicas se han sumado otros artistas como Rummer Willis, quien habló de la relación cercana que tenía con Van Der Beek.

" Soy tan afortunada de haberte tenido en mi vida por tanto tiempo. James dejó la vara muy alta como esposo, como papá y como hermano mayor (para mí) ", escribió la hija del actor Bruce Willis.

Por su parte, el actor Lin-Manuel Miranda, quien en el reencuentro de "Dawson's Creek" interpretó el protagónico a petición de James tras su enfermedad, se sumó a las condolencias hacia la familia compartiendo una foto con ellos.

Foto: Busy Philipps /IG

¿Quiénes son los actores que protagonizaron Dawson's Creek?

La trama de Dawson's Creek se centró en un triángulo amoroso adolescente el cual fue protagonizado por James Van Der Beek como Dawson, Katie Holmes como Joey, y Joshua Jackson como Pacey.

A lo largo de las seis temporadas, los personajes secundarios también fueron tomando fuerza. Aquí te recordamos quiénes eran:

Michelle Williams ( Jennifer Lindley )

) Kerr Smith ( Jack McPhee )

) Busy Philipps (Audrey)

(Audrey) Mary Beth Peil (Evelyn, abuela de Jen)

Mary-Margaret Humes (Gail Leery)

¿Qué dijo Katie Holmes y Joshua Jackson de la muerte de James Van Der?

Hasta el momento, ni Katie Holmes ni Joshua Jackson han hecho algún comentario público tras el fallecimiento de James Van Der a los 48 años tras su fuerte batalla contra el cáncer.

Cabe mencionar que en el reencuentro del elenco de Dawson Creek, en septiembre de 2025, su esposa Kimberly publicó una foto acompañada por Katie Holmes, Busy Philips y Michelle Williams en las que agradeció el apoyo de las actrices.

"Conocer más a estas mujeres ha sido una experiencia agridulce. Son mágicas, amables, talentosas, de corazón abierto y... sagradas. Extrañé mucho a James".

Piden donaciones para la familia de James Van Der Beek

En las redes sociales del actor, la familia compartió un enlace de la página: GoFundMe, en la cual solicitan donaciones para la esposa, Kimberly Van Der, y sus seis hijos, dado a que en más de año y medio la lucha contra el cáncer del actor agotó sus recursos.

"A lo largo de su enfermedad, la familia enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una importante presión financiera, ya que hicieron todo lo posible para apoyar a James y cuidar de él