Luego de luchar por casi año y medio contra el cáncer, el actor James Van Der Beek, de 48 años, falleció la mañana de miércoles, según reportó su familia.

"Nuestro amado James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia", se lee en el emotivo mensaje de despedida publicado en sus redes junto a una imagen del icónico galán de los 90's.

La familia de quien protagonizara la serie "Dawson's Creek" pidió respeto para este momento tan íntimo.

"Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora, pedimos privacidad en paz mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo", escribieron.

En noviembre de 2024, el actor reveló que en compañía de su esposa y seis hijos, entre tres y 14 años de edad, cuatro niñas y dos niños, luchaba por recuperar su salud tras recibir el diagnóstico de cáncer.

Asimismo, al paso de los meses, James Van Der Beek fue compartiendo la evolución de su enfermedad, la cual le permitió compartir varios momentos familiares que quedaron registrados en sus redes.

A finales de julio de 2025, el actor aseguró que su esposa era un gran apoyo para recuperar su salud y reconoció que los cambios que estaba sufriendo estaban impactando en su familia.

James, quien compartió set de televisión con los actores Katie Holmes y Joshua Jackson durante el rodaje de la serie adolescente, Dawson's Creek, buscó sumarse a un reencuentro que tuvo todo el cast del programa, pero que por un malestar estomacal derivado de su padecimiento no pudo lograrlo.

En ese emotivo reencuentro, sus amigos le dedicaron, desde el teatro, aplausos que él recibió a través de una video llamada y en el que dio un discurso agradeciendo haber sido parte de tan icónico proyecto.