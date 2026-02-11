Las Águilas del América se reportan listas este miércoles para el partido de vuelta del torneo de Concacaf Champions Cup 2026 donde buscan avanzar a octavos de final.

El rival a derrotar en esta primera ronda es el Club Olimpia, que pisará esta noche el Estadio Azul, casa provisional de los americanistas, ubicado en la Ciudad de México.

¿Dónde ver la transmisión EN VIVO del América vs Olimpia?

Los americanistas han abarrotado el Estadio Ciudad de los Deportes para apoyar a sus águilas luego de que en el partido de ida el equipo dejará todo en la cancha, con un glorioso 2-1 contra el Olimpia.

Para quienes se quedaron sin boleto, pero la pasión la llevan en la sangre te damos los detalles para que no te pierdas este partido definitorio de pase a la siguiente ronda:

Fecha: miércoles 11 de febrero

Horario CDMX : 7:00 de la noche

: 7:00 de la noche Hora Estados Unidos: 5:00 de la tarde hora del Pacífico y 7:00 de la noche, hora central

Sede : Estadio Azul

: Estadio Azul Donde ver en vivo: en México por FOX ONE; en Estados Unidos en español por TUDN y VIX; Sudamérica, Centroamérica y el Cariba por Disney +, y por el canal de Youtube de la Concacaf

🇲🇽 América vs Olimpia 🇭🇳 por un boleto a Octavos 🎟️



Es la Batalla Épica de la Semana ⚔️ pic.twitter.com/np9bYsXiVZ — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 11, 2026

¿Cuáles son los partidos de Concachampions para hoy miércoles 11 de febrero?

El único otro partido programado para disputarse este miércoles 11 de febrero es: Monterrey vs Xelajú, donde Los Chivos van por su revancha luego de quedar empates con los Rayados en el juego de ida que se jugó en su casa, el Estadio Cementos Progreso, ubicado en Guatemala.