Hailey Bieber fue una de las invitadas especiales al estreno de la película Cumbres Borrascosas en Sydney, Australia. A su llegada a la alfombra roja en el State Theatre, se encargó de tener todas las miradas puestas en ella y en su revelador atuendo.

La modelo y empresaria fue fotografía luciendo un impresionante vestido de encaje negro, completamente transparente, combinado con una pantaleta negra de cintura alta. El vestido presentó mangas acampanadas, escote en V y falda con vuelo.

Presumió su rostro definido con una cantidad de maquillaje exacta que la hizo ver natural, pero glamorosa; su cabello se lució peinado en ondas naturales con raya en medio.

La esposa de Justin Bieber se unió a varias estrellas en la premiere de la película, incluidos los protagonistas Margot Robbie y Jacob Elordi. Al parecer la modelo llegó a Australia sin Justin ni su hijo Jack Blues.

Aprovechó su viaje para hacer un lanzamiento especial de su marca de belleza Rhode en Mecca Cosmatica, una tienda de lujo en Sydney donde sólo se venden productos seleccionados para el cuidado de la piel.

“Estamos orgullosos de anunciar nuestra expansión global a Australia y Nueva Zelanda, llevando el mundo de Rhode a aún más lugares y rostros”, afirmó Hailey en el lanzamiento. “Al lanzarnos al mercado australiano, buscamos un socio alineado a nivel global y Mecca era la opción perfecta”, agregó.

En redes sociales compartió algunos detalles de su viaje, así como fotografías de los looks que eligió para su corta estancia en Australia, incluido un traje de baño de dos piezas en color arena, con el que destacó su impresionante silueta y belleza al natural.

Su viaje ocurrió después de haber acompañado a Justin Bieber a los Grammy 2026, donde hizo su regreso a los escenarios después de varios años. El cantante estuvo nominado a los premios de la academia de grabación por su reciente álbum Swag.

Además de la gala, Hailey estuvo apoyando a su esposo durante los ensayos. Una fuente le dijo a la revista People: “Hailey estuvo con Justin en todo, desde los ensayos hasta el estudio y la semana de los Grammy”.

Posterior a los Grammy, el cantante tiene agendada su presentación estelar en el festival de Coachella, que se llevará a cabo los fines de semana del 10 al 12 de abril y del 17 al 19.