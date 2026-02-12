La empresaria Kylie Jenner sorprendió a sus seguidores de redes sociales al mostrarse como nueva embajadora de Skims, la marca de ropa interior de su hermana Kim Kardashian.

La estrella presumió su figura ataviada con espectaculares conjuntos de algodón en los colores café, negro y beige. Las prendas dejaron a la vista su abdomen plano y piernas torneadas.

No perdió la oportunidad de mostrar la belleza de su rostro con un maquillaje contour, con cejas definidas, abundante rubor y labios en tono ladrillo. Dejó suelta su cabellera negra y deslumbró.

Kylie Jenner, de 28 años de edad, fue fotografiada por Mert Alas y en cada galería sumó un millón de reacciones o más. “¿Qué!”, “La mejor modelo” y “Timothee es un hombre con suerte” fueron algunos de los comentarios.

Kim Kardashian ha llevado a su marca Skims a convertirse en todo un imperio. Fue valorada en 5,000 millones de dólares tras una ronda de financiación liderada por Goldman Sachs.

Una de las más recientes colaboraciones la tuvo con Nike, pero también ha lanzado colecciones con firmas de la talla de Dolce & Gabbana.

Según Kim Kardashian, SKIMS siempre se ha dedicado a redefinir lo esencial. “Aportamos el nivel de innovación, inclusión y calidad que la gente espera de productos que realmente marcarán la diferencia”, señala.

Por su parte, Kylie Jenner también continúa con su imperio de maquillaje, Kylie Cosmetics; su línea de ropa, Khy; y las bebidas Drinks Printer.

Recientemente, también lanzó su nueva fragancia Cosmic Intense: “El mismo universo, más vainilla. La tercera fragancia en el universo cósmico es más cremosa, más cálida y tan adictiva como la original”, señaló.

Kylie Jenner reveló que al crear Cosmic Intense buscaba que la fragancia fuera aún más irresistible. “Quería una vainilla más intensa, más cálida y esa cremosa suavidad que te acompaña. Esta fragancia es el siguiente capítulo de mi universo cósmico y estoy muy orgullosa de ella... Justo a tiempo para San Valentín”, añadió.

La ex estrella de Keeping Up With the Kardashians lanzó sus Kylie Lip Kits en noviembre de 2015 y desde entonces no ha parado.