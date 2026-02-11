Emily Ratajkowski consintió a sus más de 28 millones de seguidores en redes sociales al compartir un video en el que se muestra luciendo bella y sensual con un conjunto de lencería traslúcido, ideal para San Valentín.

A través de sus redes sociales, la supermodelo de Victoria’s Secret sorprendió a sus fans con un clip en el que le hace promoción a una marca de lencería femenina y a su colección para el 14 de febrero.

En las imágenes, Emily usa un bralette push up, hecho con malla negra traslúcida y encaje bordado, diseñado por la firma Lounge; combinó la pequeña prenda con un pantalón mom de cintura alta en color azul claro.

Para el video promocional, Emrata, como se hace llamar en redes sociales, mostró su figura atlética y piel bronceada. Lució una alborotada melena lacia sobre sus hombros, mientras su rostro se vio definido por glamoroso maquillaje en tonos bronceados, ligeras sombras en los ojos y fino cat eye, blush marrón sobre los pómulos y labial nude.

Emily ha estado ocupada con sus múltiples proyectos laborales como modelo internacional, colaborando con marcas de moda femenina y siendo imagen de recientes campañas publicitarias.

Hasta el 2024, Emrata se había centrado en su propia línea de trajes de baño y lencería llamada Inamorata, que apostó por un mercado más amplio de mujeres con diferentes cuerpos, incluso sacó colecciones para hombres.

No está claro que su empresa haya desaparecido. En los últimos años no se ha referido a ella y, por el contrario, ha estado centrada en otros proyectos como su libro My Body, su podcast High/Low y su colaboración con Victoria’s Secret, marca en la que debutó en el pasado desfile de 2025 junto a estrellas consolidadas como Adriana Lima, Barbara Palvin y las hermanas Hadid.

“Me ocupo de muchas cosas en mi vida”, dijo en una entrevista en el podcast Modern Love del new York Times. “Cuido de mi hijo, cuido de mi casa, cuido de mi horario, de mi carrera”, agregó.

En cuanto a las relaciones románticas, la celebridad recientemente fue vinculada al cineasta francés Romain Gravas, exnovio de Dua Lipa. Tras varias citas públicas en Nueva York, no se sabe si dicha relación continúa.

Asimismo, los medios de comunicación la relacionaron con Austin Butler, pero en una entrevista que dio para Vogue, el protagonista de Elvis señaló que no eran novios y que salían en citas en plan de amigos.

“La verdadera respuesta es que tengo muchos amigos, y somos amigos, y cenamos juntos”, dijo.