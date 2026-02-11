En medio de la presión por la organización de las peleas de box entre artistas e influencers, Poncho de Nigris revivió un viejo conflicto, al parecer personal, al amedrentar a Gabo Cuevas, creador de contenido de la farándula.

De acuerdo con los videos virales en redes sociales, Cuevas estaba sentado en el suelo rodeado de sus celulares, al parecer transmitiendo en vivo, cuando el exintegrante de la Casa de los Famosos lo confrontó sin darle oportunidad a levantarse.

"¿Pero te acuerdas que dijiste algo de mis hijos?... ¿Qué le decías a mis hijos? ¿Cuál va a ser mi karma? ¿Qué le va a pasar algo a quién?...", cuestionó Poncho de Nigris en un tono agresivo.

Pese a que Gabo Cuevas negó los señalamientos, De Nigris explotó y tiró las luces y el celular del influencer para luego levantarse y continuar con las agresiones.

" Pocos hue... ¡No vas a entrar, ca..! ¡No vas a entrar! ¡Con mis hijos no!" , reclamó Poncho mientras personal de seguridad se acercaba para alejarlo de Gabo, quien con un gesto de confusión seguía sentado en el piso.

El malestar que tenía guardado el exBig Brother fue tal, que pese a que su personal intentaba que siguiera con otras actividades, el hombre se mostró altanero hasta que finalmente se fue de la sala.

👀 "¡Con mis hijos NO!": Poncho De Nigris explota y no se arrepiente de agresión contra Gabo Cuevas.

¿Por qué Poncho de Nigris increpó a Gabo Cuevas?

Como es bien conocido que las redes "nunca olvidan", ahora, otros creadores de contenido han retomado un par de videos fechados en octubre 2025, donde muestran cual sería el origen del conflicto.

En uno de los videos publicados en X por "La Tía Sandra" se muestra un clip en el que Gabo Cuevas habló de De Nigris mencionando que el karma del organizador del Ring Royale serán sus hijos.

"No me voy a ir sin ver su karma ¿Cuál va a ser su karma? ¿Qué es lo que más le duele a un papá? Los hijos chica", dice Gabo.

En contraste se muestra una entrevista hecha a Poncho en la que al momento de retomar el tema, éste asegura que la frase que lo molestó la tiene "atravesada", por lo que procedió a parafrasearla.

"Le preguntaron: '¿Cuál crees que sea su karma?... No me voy a morir sin ver su karma y lo que más le duele son sus hijos, va a perder uno de ellos '", relató el exintegrante de la Casas de los Famosos al recordar lo que presuntamente había dicho Cuevas.

📍AQUÍ ESTÁN las declaraciones del reportero GABRIEL CUEVAS que desataron la furia de PONCHO DE NIGRIS ‼️😱😱😱



"No me voy a ir sin ver su karma

¿Cuál va a ser su karma?

¿Qué es lo que más le duele a un papá? Los hijos chica ..."



Dichas declaraciones fueron desde Octubre de…

Hasta el momento se desconoce bajo qué contexto se dieron los comentarios de Gabo o si corresponden a la fecha que se menciona, sin embargo, la confrontación ocurre a casi un mes de que se lleve a cabo las peleas del Ring Royale, evento organizado por De Nigirs, en la Arena Monterrey.