La Jornada 6 del Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX promete grandes partidos este fin de semana, entre ellos el clásico nacional, Chivas vs América que se disputará en casa de los rayados, Estadio Akron.

En la sexta ronda de encuentros buscan mover la tabla de posiciones de la Liga MX, luego de que Cruz Azul, Tigres y Atlas acumulan la misma cantidad de puntos, 10 cada uno, mientras que el Guadalajara aún se mantienen a la cabeza.

¿Dónde ver EN VIVO Chivas vs América en la Liga MX 2026?

En pleno fin de semana de San Valentín, los rayados del Guadalajara y las Águilas del América tienen una cita en la cancha del Estadio Akron, donde su amor por la camiseta hará inamovible su entrega a este clásico del futbol.

Si lo tuyo es hacer plan con los amigos para ver este encontronazo donde las Chivas se mantienen liderando la tabla de posiciones con 15 puntos mientras las Águilas tras la ronda pasada subieron al octavo puesto, logrando acumular 8 puntos.

Aquí te decimos dónde ver EN VIVO el Chivas vs América:

EN VIVO en México por Amazon Prime, inician la transmisión previa a las 8:00 pm

por Amazon Prime, inician la transmisión previa a las 8:00 pm Horario de inicio del Chivas vs América: 9:07 pm

9:07 pm Transmisión en Estados Unidos del clásico mexicano por el canal de Telemundo Deportes

🔴⚪️ ¡Este sábado se juega #ElClásicoDeMéxico! 🐐



Esto es TODO lo que debes de saber si nos visitas en la casa de los mexicanos 🏟️🇲🇽 pic.twitter.com/m5RibeGqoZ — Estadio AKRON (@EstadioAKRON) February 13, 2026

¿Cuáles son los partidos de la Liga MX de este fin de semana?

Los partidos de la jornada 6 de la Liga MX del Torneo de Clausura 2025-2026 programados para en plenos festejos de San Valentín son:

Viernes 13 de febrero:

Puebla vs Pumas: a las 7:00 de la noche

Toluca vs Tijuana: 9:05 de la noche

Sábado 14 de febrero:

San Luis vs Querétaro: 5:00 pm

Pachuca vs Atlas: 5.00 pm

Monterrey vs León: 7:00 pm

Juárez vs Necaxa: 7:06 pm

Chivas vs América: 9:07 pm

Domingo 15 de febrero: