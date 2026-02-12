Max Verstappen afirmó que “no es divertido” conducir los nuevos autos de la Fórmula 1 y que los cambios radicales para 2026 significan que la serie ya no se siente como la F1.

Los cambios reglamentarios para la inminente temporada han hecho que los monoplazas sean más pequeños y ligeros, con un papel clave para la estrategia de cargar una batería a bordo y usar energía eléctrica para aumentar la velocidad.

“En realidad no es nada divertido de conducir”, manifestó el cuatro veces campeón a la cadena Sky Sport en una entrevista en alemán durante las pruebas el jueves, al compararlo con la Fórmula E, la serie totalmente eléctrica donde la gestión de la energía es crucial para la estrategia. “¿Qué se supone que diga sobre eso? Es un poco como la Fórmula E cargada en esteroides”.

Verstappen pronosticó que sería difícil gestionar la energía del auto en circuitos como Melbourne, que el próximo mes alberga el Gran Premio de Australia, el primero de la temporada.

“No sé qué más hacer al respecto, ya sabes, ya no es la sensación original de la Fórmula 1 ”, expresó Verstappen, quien fue el segundo más rápido en el primer día de pruebas el miércoles y no participó el jueves.

Leclerc, el más rápido en el Día 2

Charles Leclerc marcó el ritmo para Ferrari el jueves, al ser el más rápido por medio segundo sobre el campeón Lando Norris.

Mientras algunos rivales tuvieron problemas de fiabilidad, el rendimiento de Leclerc fue una señal alentadora para Ferrari tras su temporada 2025 sin victorias.

Norris, de McLaren, que había sido el más rápido el miércoles, acumuló la mayor cantidad de vueltas el jueves con 149, cerca de triplicar la distancia completa de carrera de un Gran Premio de Bahréin.

Oliver Bearman fue el tercero más rápido para Haas, que tuvo otro día sólido después de que Esteban Ocon fuera cuarto el miércoles.

Los problemas fueron la nota en Mercedes, donde Kimi Antonelli completó apenas tres vueltas por la mañana antes de ceder el auto a George Russell, y en Red Bull, donde Isack Hadjar pasó gran parte de la mañana esperando a que el equipo lograra poner su auto en marcha.

Los equipos solo pueden sacar un auto a pista en la prueba. Además de Verstappen, el siete veces campeón Lewis Hamilton (Ferrari) estuvo entre quienes no participaron en la jornada.

Hay tres días de pruebas esta semana, con tres más la próxima semana.