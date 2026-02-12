Después de su lucha contra el cáncer de colon, el actor James Van Der Beek falleció a los 48 años de edad. Entre homenajes póstumos y despedidas, los fanáticos de la serie que protagonizó entre 1998-2003, "Dawson's Creek", han empezado a tener dudas sobre los síntomas y señales de este padecimiento.

Fue el propio actor quien durante su tratamiento puso el tema de su enfermedad en el foco de la conversación, haciendo un llamado a que las personas se acerquen a su médico para una detección oportuna.

¿Cómo detectar cáncer de colon?

Ante la inquietud que ha despertado esta enfermedad tras el fallecimiento de James Van Der, aquí te informamos sobre los datos más relevantes que tienes que saber.

De acuerdo con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) del gobierno de México, el cáncer de colon surge tras la formación de células malignas en los tejidos del colon o intestino grueso.

"El cáncer de colon comienza cuando, al interior de este órgano, se forman pequeños grupos de células no cancerosas (benignos), denominadas pólipos, los cuales pueden generar pocos síntomas o ninguno ", destacan.

La detección de esta enfermedad la hace un oncólogo a través de los estudios correspondientes.

Asimismo, el Insabi menciona cuáles son los factores de riesgo:

Consumo de dietas muy ricas en grasas de origen animal y calorías

Afecciones intestinales inflamatorias : Las personas que han padecido colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn (enfermedad intestinal inflamatoria crónica) tienen mayor riesgo de sufrir este cáncer

: Las personas que han padecido colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn (enfermedad intestinal inflamatoria crónica) tienen mayor riesgo de sufrir este cáncer Síndromes hereditarios que aumentan el riesgo de cáncer de colon

que aumentan el riesgo de cáncer de colon Antecedentes familiares de cáncer de colon

de cáncer de colon Un estilo de vida sedentario: la actividad física reduce el riesgo

Tabaquismo

Diabetes

Obesidad

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de colon?

El Insabi menciona que, pese a que en la fase inicial del cáncer de colon no hay síntomas, sin embargo, cuando se detectan es " porque la enfermedad ya está presente ".

Entre los síntomas del cáncer de colon más frecuentes son:

Cólicos

Sensación de necesidad de defecar, la cual no desaparece después de evacuar

Modificación de los hábitos de ir al baño, se presenta diarrea o estreñimiento

Dolor abdominal

Sangrado rectal

Sangre fresca en las heces

Color del excremento oscuro

Pérdida inexplicable de peso

Cansancio

Fatiga

"Los síntomas varían de una persona a otra, también según el tamaño del cáncer y de su ubicación en el intestino grueso", precisaron las autoridades de Salud.