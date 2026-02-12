Tras la trágica muerte del actor James Van Der Beek por cáncer, en internet resurgió una entrevista que dio acerca del diagnóstico que recibió en 2023 y que le dio un giro a su vida y cómo la vivía.

En la última entrevista que dio a Today, el actor de Dawson’s Creek apuntó que el diagnóstico de cáncer colorrectal fue “lo mejor que le pudo haber pasado” porque le dio una perspectiva nueva de la vida y le hizo tener una mentalidad más positiva.

Durante la charla con el presentador Craig Melvin, Van Der Beek reveló que “escuchó una pequeña voz en su cabeza” al momento en que recibía el fatal diagnóstico, que le dijo que debía hacer ciertos cambios en su vida y que agregaría “años saludables y felices” a lo que le restaba de vida.

“Decía: ‘Harás cambios en tu vida que nunca, jamás, harías si no tuvieras este diagnóstico extremo y agregará años saludables y felices a tu vida’”, recordó el actor en ese entonces.

“Creo que antes del cáncer, consideraba todos estos pequeños y hermosos momentos como parte de un todo. Simplemente era consciente de todo. Y ahora soy mucho más capaz de conectar con ese instante preciso. Así que la presencia es realmente el regalo que me ha dado el cáncer”, agregó.

“Ha sido un viaje más largo de lo que jamás imaginé. Me ha exigido más: más paciencia, más disciplina, más fuerza de la que creía tener”, apuntó.

Meses previos a su fallecimiento, su esposa Kimberly Van der Beek hizo una actualización en Instagram con respecto a su salud, destacando que estaba en una etapa de “descanso y recuperación”.

Katie Holmes lamenta la muerte de James Van Der Beek, su coprotagonista en Dawson’s Creek

La noticia del fallecimiento del actor, a los 48 años, causó conmoción en la industria hollywoodense, entre sus amigos y los fanáticos que lo siguieron por años tras su papel en Dawson’s Creek.

Katie Holmes, coprotagonista en la serie emitió sus condolencias tras la noticia y lo recordó con un entrañable mensaje en redes sociales

“Compartir un espacio con la imaginación es sagrado: respirar el mismo aire en el mundo de la fantasía y confiar en que los corazones de cada uno están seguros al expresarse”, escribió Holmes en una nota compartida en Instagram. “Estos son algunos de los recuerdos, junto con risas, conversaciones sobre la vida, canciones de James Taylor: aventuras de una juventud única”, agregó.

“Formé algunas palabras con el corazón apesadumbrado”, apuntó explicando a sus seguidores que tiene “mucho que procesar” tras la noticia. “Estoy muy agradecida de haber compartido parte de la historia de James. Es muy querido”.

Tras su muerte, además de la mencionada entrevista, resurgieron en redes sociales y en la prensa internacional algunas de las tragedias que vivió el actor durante su vida, principalmente durante su lucha contra el cáncer.

Después de abandonar la meca del cine, James Van Der Beek se mudó con su familia a Austin, Texas para tener una vida más tranquila y educar a sus hijos lejos de la atención mediática.

Durante este cambio, el actor perdió a su madre en julio de 2020 y su esposa Kimberly sufrió al menos cinco abortos espontáneos.