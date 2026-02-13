TE RECOMENDAMOS

En pleno fin de semana de San Valentín, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) confirmó que continua la fase I de por ozono en la Zona Metropolitana del

Luego de que la tarde de ayer jueves activara el Hoy no Circula, informó que este viernes la medida se mantiene con el "objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes"

¿Qué autos no circulan hoy viernes 13 de febrero?

A través de un comunicado se informó que los vehículos que no pueden circular este viernes 13 de febrero hasta después de las 10:00 de la noche son:

  • Autos con holograma 0 y 00, engomado AZUL con terminación de placa 9 y 0
  • Vehículos con holograma de verificación 1, terminación de placa en número impar: 0, 1,3,5,7 y 9
  • Los que tengan holograma de verificación 2
  • Con permisos para circular sin placas
  • Autos antiguos, de demostración
  • Vehículos con pase turístico y placas foráneas

Asimismo, las autoridades informaron que para la tarde de este viernes se estima que "la calidad del aire será de Mala a Muy Mala".

Ante ello emitieron una serie de recomendaciones para la población para evitar exponerse a los picos de contaminación que se reportan entre la 1:00 de la tarde y 7:00 de la noche.

  • Evitar realizar actividades al aire libre en ese horario, como ejercicio, acudir a eventos culturales, deportivos o espectáculos masivos
  • Evitar fumar en espacios cerrados
  • Recargar gasolina después de las 6:00 de la tarde
  • Facilitar el trabajo a distancia
  • Realizar compras y trámites en línea para reducir viajes

Las recomendaciones emitidas por la CAME van enfocadas especialmente a menores de edad mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

