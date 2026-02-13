En pleno fin de semana de San Valentín, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) confirmó que continua la fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Luego de que la tarde de ayer jueves activara el Hoy no Circula, informó que este viernes la medida se mantiene con el " objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes "

¿Qué autos no circulan hoy viernes 13 de febrero?

A través de un comunicado se informó que los vehículos que no pueden circular este viernes 13 de febrero hasta después de las 10:00 de la noche son:

Autos con holograma 0 y 00, engomado AZUL con terminación de placa 9 y 0

Vehículos con holograma de verificación 1 , terminación de placa en número impar: 0, 1,3,5,7 y 9

, terminación de placa en número impar: 0, 1,3,5,7 y 9 Los que tengan holograma de verificación 2

Con permisos para circular sin placas

Autos antiguos, de demostración

Vehículos con pase turístico y placas foráneas

Asimismo, las autoridades informaron que para la tarde de este viernes se estima que " la calidad del aire será de Mala a Muy Mala".

Ante ello emitieron una serie de recomendaciones para la población para evitar exponerse a los picos de contaminación que se reportan entre la 1:00 de la tarde y 7:00 de la noche.

Evitar realizar actividades al aire libre en ese horario, como ejercicio, acudir a eventos culturales, deportivos o espectáculos masivos

Evitar fumar en espacios cerrados

Recargar gasolina después de las 6:00 de la tarde

Facilitar el trabajo a distancia

Realizar compras y trámites en línea para reducir viajes

El #HoyNoCircula de este viernes 13 de febrero de 2026 en la #ZMVM por fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono, aplica para los vehículos con #EngomadoAzul 🔵terminación de placas 9 y 0, holograma 00, 0, 1, 2, y permisos. pic.twitter.com/ky4ZRqBa7Y — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 13, 2026

Las recomendaciones emitidas por la CAME van enfocadas especialmente a menores de edad mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.