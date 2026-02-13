Thalía desató polémica por un nuevo video que compartió en redes, en el que protagoniza un sensual baile con el cover de "Dancing Queen", un clásico de ABBA. La reacción y las crítica por parte de algunos usuarios no se hicieron esperar, ya que muchos compararon su estilo con el de "La Tesorito" y "La Tigresa del Oriente".

El clip revivió también el incómodo momento que pasó la ex Timbiriche con el presentador de televisión Raúl Velasco en el programa "Siempre en Domingo". ¿Qué le dijo? aquí te decimos.

Con un entallado y corto vestido azul eléctrico, la cantante de "Amor a la mexicana" apareció en TikTok reinterpretando muy a su estilo el éxito de ABBA, en el que se muestra alegre y presumiendo su larga cabellera y torneada figura.

"No arruinen canciones así" "Se quedó con el personaje de María Mercedes" "¡Qué hiciste Thalía!" "Me cae super, pero con Abba no por favor", se lee entre los comentarios de la publicación.

En medio de las críticas por su interpretación hay quienes la comparan con Laura León, "La Tesorito", quien a lo largo de su carrera se ha distinguido por bailes sensuales, al estilo "suavecito".

" Lo miré en TikTok, definitivamente se estaba divirtiendo la Thalis, de todos los que le decíamos que se había convertido en 'La Tesorito' ", escribió una de las usuarias en X.

Otros fueron más allá y dijeron que se parecía a la Tigresa de Oriente, una cantante peruana de 88 años que anteriormente se ha destacado no sólo por sus covers sino por la peculiar producción de sus videos.

"La tigresa del oriente sigue haciendo covers", escribieron.

Los comentarios no pararon ahí, pues muchos otros usuarios hicieron énfasis hasta en los tacones que usó Thalía y comentaron que la talla de éstos era demasiado grande.

Foto: TikTok Thalía

¿Quién era Raúl Velasco y qué le dijo de Thalía?

Pese a las comparaciones del estilo de cantar de Thalía con otras mujeres del gremio artístico, hubo quienes recordaron el momento en que Raúl Velasco, conductor del programa estelar de Televisa en los 80 y 90's, "Siempre en Domingo", la criticó por su transformación al inicio de su carrera como solista.

" Este atuendo que tienes corresponde a una chica joven, alegre. Te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día ", dijo el afamado Raúl Velasco en su programa, al que los artistas del momento buscan presentarse para "saltar a la fama".