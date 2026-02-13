La modelo Ashley Graham se robó “todas las miradas” al compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotografías donde aparece ataviada con un espectacular vestido rojo sin mangas.

La prenda está hecha de encaje y tiene un escote en ‘V’. La combinó con sandalias negras de tacón y añadió glamour a su look al peinar su cabellera en un moño alto. Resaltó su belleza con un maquillaje de apariencia natural.

Ashley Graham, de 38 años de edad, realizó la sesión fotográfica para promocionar el vino Lucci Lambrusco, justo a tiempo para el Día de San Valentín. “Luces tan hermosa” y “Me tienes obsesionada” fueron algunos de los comentarios.

Graham es una de las modelos “curvy” más reconocidas en la industria y ahora también es un ángel de Victoria’s Secret.

A través de una publicación en Instagram, la modelo plus size escribió que cuando Victoria’s Secret la contactó por primera vez, dudó si participar o no. “Durante años, la marca no parecía estar hecha para alguien como yo. Su visión de la belleza parecía limitada, como si todo lo que creaban fuera para un solo tipo de cuerpo, y no era el mío”, señaló.

“Pero después de sentarme con los líderes de VS, vi un cambio real. Estaban emocionados de que me uniera al programa y me aseguraron que esto no era algo de una sola vez. Las modelos con curvas no eran solo un símbolo: VS realmente quiere ser parte de la revolución de la diversidad corporal”, añadió.

Ashley Graham cuenta que aceptó porque vio el compromiso de la marca de abrazar la diversidad corporal de una manera duradera y significativa. “Entonces dije que sí. Dije que sí para representar a TODAS NOSOTRAS, para estar presente para cada cuerpo que alguna vez se sintió invisible. Y ese es un viaje que estoy orgullosa de recorrer”.

La estadounidense, que ha sido una de las principales promotoras del body positive, por la revista Maxim, ha sido elegida como la mujer más sexy del mundo.

La revista llamó a Ashley Graham como la “reina de las curvas” y la modelo reveló que su cuerpo sufrió grandes cambios tras dar a luz a sus gemelos en 2022, pero se siente más bella y confiada que nunca.

A través de su cuenta de Instagram, continúa inspirando a sus seguidores con looks maravillosos.