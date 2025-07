La supermodelo Ashley Graham volvió a deslumbrar a sus seguidores en Instagram al compartir una selfie frente al espejo en la que luce un espectacular traje de baño amarillo.

Con su característico estilo y confianza, Graham posó frente al espejo con un traje de baño que resalta sus curvas y reafirma su compromiso con la belleza real. La imagen, que rápidamente acumuló miles de “me gusta” y comentarios, muestra a la modelo con un maquillaje tenue y cabellera ligeramente despeinada.

La publicación refuerza el papel de Graham como ícono del movimiento body positive. Con cada imagen, la modelo desafía los estándares tradicionales de belleza y promueve la aceptación corporal, inspirando a mujeres de todo el mundo a sentirse cómodas en su cuerpo.

Ashley Graham. Instagram

Ashley Graham es un referente entre las modelos plus size. Participó en el último desfile de Victoria ‘s Secret, el cual significó el regreso del espectáculo de modas.

A través de una publicación en Instagram, la modelo plus size escribió que cuando Victoria’s Secret la contactó por primera vez, dudó si participar o no. “Durante años, la marca no parecía estar hecha para alguien como yo. Su visión de la belleza parecía limitada, como si todo lo que creaban fuera para un solo tipo de cuerpo, y no era el mío”, señaló.

“Pero después de sentarme con los líderes de VS, vi un cambio real. Estaban emocionados de que me uniera al programa y me aseguraron que esto no era algo de una sola vez. Las modelos con curvas no eran solo un símbolo: VS realmente quiere ser parte de la revolución de la diversidad corporal”, añadió.

Ashley Graham cuenta que aceptó porque vio el compromiso de la marca de abrazar la diversidad corporal de una manera duradera y significativa. “Entonces dije que sí. Dije que sí para representar a TODAS NOSOTRAS, para estar presente para cada cuerpo que alguna vez se sintió invisible. Y ese es un viaje que estoy orgullosa de recorrer”.

La estadounidense que ha sido una de las principales promotoras del body positive fue elegida el año pasado, por la revista Maxim, como la mujer más sexy del mundo.

La revista llamó a Ashley Graham como la “reina de las curvas” y la modelo reveló que su cuerpo sufrió grandes cambios tras dar a luz a sus gemelos en 2022, pero se siente más bella y confiada que nunca.

“Podemos considerar la forma y el tamaño de cada persona, su género, su etnia y su edad como parte de su identidad; no tiene por qué ser algo negativo o positivo”, señaló.

“Debería ser algo que se acepte fácilmente y no es necesario que tengamos estas conversaciones todo el tiempo. Nuestros cuerpos siempre están cambiando y evolucionando. He estado usando mi propio cuerpo como herramienta para poder hablar de estos sentimientos”, agregó.