Crecen los rumores de que Cazzu habría sido la causante del rompimiento entre uno de sus bailarines y su novia, más ahora que la expareja de Ignacio Colombara confirmó que terminaron y ofreció detalles que provocaron aún más polémica; de acuerdo con Clarita Videla, su exnovio “cambio muchísimo” cuando volvió de México, después de haber participado en la gira de la argentina; con sus palabras dejó entrever una infidelidad de parte de Colombara.

Desde hace días se especula que Cazzu tendría un nuevo romance con uno de sus bailarines, de nombre Ignacio Colombara, quien hasta hace poco tenía pareja. La noticia ha causado revuelo por dos razones: la primera, porque de confirmarse, sería el primer novio que tiene la argentina tras separarse de Christian Nodal; el segundo motivo sería porque se habría enamorado de su bailarín cuando éste tenía novia.

En entrevista para ¡Siéntese quien pueda!, Clarita Videla confirmó que su relación con el bailarín de Cazzu habría terminado y que se debió al cambio tan radical que tuvo después de que regresó de México, país en el que estuvo durante la gira de la intérprete de “Me tocó perder”.

“No voy a hablar públicamente por respeto y porque es mi duelo personal del que hablan. Y que si en algún momento estoy lista, contaré mi historia. Cortamos cuando terminó la gira en México, por lo tanto lo que haga de ahí en adelante la verdad es que me excede”, dijo.

Aunque no confirmó una infidelidad sí dejó entrever que algo pasó con su expareja durante su estancia en México que lo hizo ser otra persona. “No quiero hablar ni decir nada porque no quiero meterme en algo que me lastimó mucho. Es falso que nosotros fuéramos a casarnos, obviamente proyectábamos un futuro juntos y, cuando volvió de México, él cambió muchísimo. Después pasaron cosas que no quiero entrar en detalle, pero tiene sentido que me haya sido infiel”, añadió.

De acuerdo con Clarita Videla, se enteró de la posible relación de su ex y la cantante por los medios de comunicación aunque dijo que no tiene pruebas de que actualmente estén juntos. “Claramente algo pasa en México. Yo en ningún momento invadí la intimidad de él y, por lo tanto, no sé si me mandaban mensajes. No quiero entrar en detalles (...) obviamente sospechaba que sucedió todo, pero cambió de un día para el otro. Entonces me cierra todo más, tiene sentido, pero no tengo pruebas”, concluyó.

Tras darse a conocer esta información, las redes sociales reaccionaron de inmediato. Algunos internautas defendieron a la cantante, señalando que no existe prueba alguna que la vincule con una infidelidad, mientras que otros dijeron que no sería ni justo ni adecuado lo que hizo la intérprete de “Con Otra”, ya que estaría repitiendo la historia que ella vivió con Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Hasta el momento, ni la artista ni su bailarín han emitido declaraciones oficiales al respecto.